Paket-Revolution für den Rems-Murr-Kreis? Der letzte Kilometer soll grün werden

Öko-Science-Fiction: emissionsfreie Last-Mile-Logistik für den Rems-Murr-Kreis! Auf den letzten Kilometern touren Lastenräder statt Transportern von DPD, DHL, UPS, Hermes, GLS oder FedEx durch unsere Straßen, um Pakete auszuliefern. Von Alfdorf bis Winterbach, von Backnang bis Schorndorf: Die Zustellung soll grün werden. Spitzenidee. Wie realistisch ist sie? Man staune: Der Plan ist schon recht weit gediehen ...

Paketzustellung: Wie es läuft und wie es laufen könnte

So läuft das bislang: Täglich rumpeln allerorten mehrere Paketdienste durch dieselben Straßen, schlängeln sich durch Gassen, von Tür zu Tür. Anhalten, anfahren, bremsen, Gas geben. Und es wird immer mehr. In Deutschland haben Lieferdienste im Jahr 2011 knapp 2,5 Milliarden Paket-, Express- und Kuriersendungen zugestellt – 2020 waren es bereits gut 4,5 Milliarden. Tendenz: steigend. Das ist ein ökologisches Problem; wobei man wohl auch von Umweltwahnsinn reden darf.

So könnte es künftig laufen: Anstatt dass jeder einzelne Paketdienst jedes einzelne Paket bis zu jeder einzelnen Haustür kutschiert, liefern alle ihre Kartons an strategisch günstig liegenden Punkten ab. Dort gibt es Mikrodepots, ausgestattet nicht nur mit Lagerboxen, sondern auch mit Lastenrädern, E-Rollern und elektromobilen Mikrocars nebst Ladestationen. Von hier aus übernehmen lokale Weiterverteiler die Zustellung.

Das Konzept ist der Schlager der Saison: Wer in die Google-Suchmaske „emissionsfreie Logistik last mile“ eingibt, erntet 94.000 Treffer. Hier ist vom „urbanen Gütertransport der Zukunft“ die Rede, da heißt es, „die Zukunft ist emissionsfrei“, dort liest man: „Letzte-Meile-Logistik – grün ist die Zukunft.“

Grüne Logistik: Die Gegenwart hinkt der Zukunft hinterher

Was indes auffällt ob all der „Zukunft“ – die „Gegenwart“ taucht selten auf. In vielen Städten laufen zwar Studien, Prüfungen und Projekte, es gibt Pläne, Vorhaben und Modelle; allein, es fehlt an der Umsetzung. Und dass gar ein gesamter deutscher Landkreis ein flächendeckendes Netz aus Mikrodepots über sein komplettes Gebiet spannt, um emissionsfrei die letzten Zustellungskilometer zu organisieren, „gibt es so noch nicht“, sagt Landrat Richard Sigel.

Die Idee sei „plausibel“; Sigel stellt aber auch klar: So gut sie klingt – blind ins Abenteuer Zukunft will er sich nicht stürzen. Mal eben auf Vorrat den Landkreis mit Mikrodepots zuzupflastern und „überall so ein Ding hinzustellen, ohne das Ganze konzeptionell und infrastrukturell abzustimmen“, wäre bloßer „Aktionismus“.

Der Rems-Murr-Kreis arbeitet deshalb derzeit an einer Machbarkeitsstudie; beteiligt sind die Waiblinger Beratungsgesellschaft „FahrtWerk“ und die Technische Hochschule Aachen – nachhaltige Mobilität ist dort ein Forschungsschwerpunkt.

Glasklare Ansage des Landrats: Die Städte und Gemeinden müssen eng eingebunden werden, nichts darf über die Köpfe der Rathaus-Fachleute hinweg geschehen – wenn sie nicht hinter der Idee stehen, ist alles nichts, sie wissen am besten, wo es verfügbare und sinnvolle Standorte für Mikrodepots gibt.

Die Paketdienstleister signalisieren Kooperationsbereitschaft

Ende 2022 sollen die Ergebnisse der Studie vorliegen. Erste Hinweise, dass die Idee tragfähig sein könnte, zeichnen sich schon ab: In Bürgermeisterrunden sei durchaus „auch kontrovers“ darüber diskutiert worden – aktuell aber, sagt Sigel, seien 23 von 31 Rems-Murr-Kommunen bereit, mitzumachen. Und Kreiswirtschaftsförderer Timo John hat „mit den Paketdienstleistern Kontakt aufgenommen – erstaunlicherweise waren alle bereit, mitzumachen“ und ihre Daten zu Liefermengen, Gewicht und Kilometerzahlen zur Verfügung zu stellen. „Die sind im Grunde alle froh, wenn ihnen jemand die letzte Meile abnimmt.“ Denn die Paketunternehmen kämpfen damit, genug Personal zusammenzubringen, um die wachsende Fülle zu bewältigen. Gerade das ständige Stop-and-go auf den Schlusskilometern aber, nicht selten im stockenden Stadtverkehr, frisst besonders viel Zeit.

Noch ein Hoffnungssignal: Für die Umsetzung des Plans stellt das Bundeswirtschaftsministerium mehrere Millionen Euro Förderung in Aussicht. Eigentlich hätte der Antrag rechtzeitig zum Jahresende eingereicht werden müssen, üblicherweise gilt: Wer nicht pünktlich liefert, ist raus. Im vorliegenden Fall war das nicht zu schaffen, denn Sigel bestand darauf: Erst müssen wir seriös prüfen, ob es wirklich realistisch machbar ist, danach können wir einen Förderantrag einreichen – nicht umgekehrt.

Mittlerweile aber ist „Erstaunliches“ geschehen, sagt Wirtschaftsförderer John: Das Ministerium hat eine Fristverlängerung eingeräumt. Offenbar gilt das Projekt im Hause Habeck als hochinteressant.

50 Mikrodepots für den Klimaschutz

Die vorläufige Kalkulation geht von etwa 50 über den Landkreis verstreuten Mikrodepots aus. Über das Stadium des unverbindlichen „Man könnte mal“ ist das Projekt eindeutig hinaus; wenngleich an der einen oder anderen Stelle „nette Worthülsen“ noch der Konkretisierung bedürfen, wie Sigel findet.

Eins jedenfalls ist klar: Klimaschutz ist eine epochale Aufgabe, „die Herausforderungen sind riesig.“ Landkreise und Kommunen sind dabei „eminent wichtige Player“; sie alle, sagt Sigel, „müssen liefern“.