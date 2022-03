Der Krieg in der Ukraine wird die am Freitag, 4. März, beginnenden Paralympics in Peking noch mehr beeinflussen als befürchtet. Dafür hat das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mit skandalösem Verhalten gesorgt. Auch der Rommelshäuser Thomas Nuss, Geschäftsführer des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbands (WBRS), ist fassungslos.

Während etwa die Fußball-Dickhäuter FIFA und UEFA russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler wegen des