Partielle Sonnenfinsternis am Dienstag (25.10.) in Kleinheppach gut zu sehen

Ein seltenes Spektakel konnte am Dienstag (25.10.) am Himmel beobachtet werden. Kurz nach 11 Uhr kam es zu einer partiellen Sonnenfinsternis in Deutschland.

Laut der Website Planetairum-Jena.de begann die Sonnenfinsternis um 11.33 Uhr und endet um 13.34 Uhr. Dabei bewegte sich der Mond von Westen nach Osten vor die Sonne. Unser Kollege, Gabriel Habermann, hatte gegen 12.39 Uhr in Kleinheppach eine gute Aussicht auf das Spektakel.

Was ist eine partielle Sonnenfinsternis?

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis stehen Sonne, Mond und Erde in einer Linie und der Mond bedeckt einen Teil der Sonne.

Vorsicht beim Blick zum Himmel - Gefahr für Augen!

Experten raten, nicht mit ungeschützten Augen in die Sonne zu schauen. Die Strahlen der Sonne können die Augen nachhaltig schädigen. Es wird geraten, eine zertifizierte Schutzbrille zu tragen. Ohne einen speziellen Schutzfilter ist übrigens auch das Fotografieren gefährlich.