Personenunfall in Neustadt-Hohenacker: Verspätungen und Ausfälle bei der S3

Auf der Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Winnenden kommt es am Montagmittag (27.02.) zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Grund hierfür ist laut dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) ein Personenunfall.

Notarzteinsatz im Gleisbereich in Neustadt-Hohenacker

Demnach läuft aktuell (11.45 Uhr) ein Notarzteinsatz im Gleisbereich in Neustadt-Hohenacker. In der Folge verkehren die S-Bahnen der Linie S3 derzeit nur in den Abschnitten zwischen Vaihingen und Waiblingen sowie zwischen Winnenden und Backnang.

Die Dauer des Einsatzes wird laut VVS auf rund zwei Stunden prognostiziert. "Fahrgäste können alternativ auch die Linie S4 ab/bis Backnang benutzen", heißt es weiter.