Personenunfall: S-Bahn hält am Freitagmorgen (16.09.) nicht in Beutelsbach

Am Freitagmorgen (16.09.) kommt es zu Verspätungen und Fahrtausfällen im S-Bahn-Verkehr. Grund hierfür ist ein Notarzteinsatz in Folge eines Personenunfalls.

Kein Halt in Beutelsbach

Aktuell (Stand 06.45 Uhr) verkehren die Züge der Linie S2 nur im Abschnitt zwischen Flughafen/Messe und Endersbach sowie zwischen Schorndorf und Grunbach.

"Der Halt Beutelsbach kann nicht bedient werden", so der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) in einer Mitteilung. Weiter heißt es: "Erfahrungsgemäß kommt es ca. 2 Stunden zu diesen Abweichungen. Achten Sie auf die Anzeigen und örtlichen Lautsprecheransagen am Bahnsteig, da es zu geänderten Abfahrtsgleisen kommt."