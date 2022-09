Personenunfall: S2 und S3 zwischen Waiblingen und Cannstatt gesperrt

Bei Stuttgart-Sommerrain gab es einen Personenunfall an der S-Bahn. Die Linien S2 und S3 wenden aktuell in Bad Cannstatt sowie in Waiblingen und fahren von dort zurück in die Gegenrichtung. Der Streckenabschnitt zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen ist derzeit vollständig gesperrt. Das teilt der VVS mit (Stand 22 Uhr). Die Fahrgäste werden gebeten, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Die Beeinträchtigung soll voraussichtlich zwei Stunden dauern. Vor Ort an den Haltestellen sollten die Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig beachtet werden.