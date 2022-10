Philipp Amthor fordert in Schorndorf CDU-Lufthoheit über die Küchentische

Er war in der öffentlichen Wahrnehmung zeitweise in Ungnade gefallen. Dies aufgrund fragwürdiger Lobbyarbeit und Vermischung privatwirtschaftlicher Interessen und Mandatsträger-Pflichten. Dennoch ist Philipp Amthor wieder oder weiterhin so etwas wie der junge Senkrechtstarter der CDU. Das wurde bei seinem Auftritt im Schorndorfer Kesselhaus am Freitag (28.10.) deutlich. Im Anschluss standen nicht wenige der rund 80 Besucher der CDU-Veranstaltung Schlange, um sich mit Amthor zusammen fotografieren zu lassen.

Der bald 30-jährige Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Vorpommern-Greifswald ist gerade auf kleiner Baden-Württemberg-Tour. Am Donnerstag habe er sich in Ravensburg auf dem Marktplatz heiser geredet – „wohl auch wegen einer verschleppten Erkältung“. Seinem rhetorischen Schliff und seiner teils kernigen Alltagszugewandtheit tat die Heiserkeit keinen Abbruch.

„Deutsche Atomkraftwerke sollen länger weiterlaufen“

„Opposition ist Mist“, aber die Wahlniederlage von 2021 sei auch auf Fehler der CDU/CSU zurückzuführen. „Wir haben als Regierung nicht immer alles richtig gemacht. Es ist jetzt aber wichtig, nicht dieselben Fehler wieder zu machen oder fortzuführen.“ So verstehe er die Kritik am Atomausstieg unter Merkel durchaus, damit dürfe man aber jetzt nicht begründen, in der momentanen Energiekrise die verbliebenen deutschen Atomkraftwerke (Neckarwestheim 2, Emsland, Isar 2) nicht länger laufen zu lassen – auch über den 15. April 2023 („Machtwort von SPD-Kanzler Scholz“) hinaus.

„Die Grünen stellen hier ihre Ideologie über die Erfordernisse der Energieversorgung und des Wohls der Bevölkerung.“ Auch SPD und FDP würden ihrer staatspolitischen Verantwortung nicht gerecht, wenn sie nur den Koalitionsvertrag abarbeiteten. Neue Brennstäbe müssten jetzt bestellt werden, um den längeren Weiterbetrieb der AKW zu gewährleisten. Ansonsten mache sich Deutschland unglaubwürdig, wenn dann stattdessen Atomstrom aus dem Ausland bezogen werden müsse, so Amthor

Laut dem von Robert Habeck (Grüne) geführten Bundeswirtschaftsministerium indes ist der mögliche Beitrag der Atomenergie zur Stabilisierung des Stromnetzes begrenzt. Der Weiterbetrieb der drei AKW würde demnach den Bedarf an Strom aus dem Ausland nur um 0,5 Gigawatt senken. „Es bliebe auch dann ein Redispatchbedarf im Ausland von 4,6 GW“, berichtete der Deutschlandfunk. Die FDP favorisiert einen Weiterbetrieb der drei noch im Betrieb befindlichen AKW bis Ende 2024 und sogar die Reaktivierung weiterer AKW.

Kritik am Prozedere der Krisenhilfen für die Bevölkerung

Auch den 200-Milliarden-Hilfsgelder-„Doppelwumms“ Kanzler Olaf Scholz’ kritisierte Amthor. „Es müssen dafür Schulden aufgenommen werden und entstehen also Kosten für die künftige Generation.“ Noch schlimmer sei, dass die Regierung sich die 200 Milliarden in der Energiekrise quasi genehmigt habe, ohne vorher festzulegen, für wen oder was. „Kommt das den normalen Leuten zugute? Den Unternehmen? Den Kommunen? Vor allem wann? Das ist völlig unklar. Das muss schneller gehen. Entlastungen müssen jetzt kommen und nicht erst 2023.“

Die Verunsicherung und finanziellen Nöte innerhalb der Bevölkerung seien groß. Die Energiepauschale von 300 Euro sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und die Auszahlung per Gießkannenprinzip falsch. „Ein Bundestagsabgeordneter oder ein Bundesrichter braucht dieses Geld sicher nicht.“

Dass bei einer individuell zu bemessenen Energiepauschale eine Zeit, Geld und Nerven fressende Bürokratie entstehen würde, die die Einkommensverhältnisse der Haushalte prüfen müsste, erwähnte Amthor nicht – obwohl er an anderer Stelle (beim Thema Mindestlohn) im Brustton der CDU-Überzeugung Bürokratie an sich bekrittelte.

„Migration steuern und begrenzen“

Breiten Raum nahm das Thema Migration in Amthors Rede ein. „Auch in Baden-Württemberg gibt’s Kapazitätsgrenzen der Flüchtlingsaufnahme.“ Grundsätzlich müsse die CDU als christliche Partei die Humanität zwar hochhalten, aber Migration benötige Ordnung, Steuerung und auch Begrenzung. „Unsere Politik unterscheidet sich hier deutlich von jener der AfD, die ein Ende des Asylrechts will“ und menschenverachtend spreche und agiere.

Aber auch wenn man die Weltsicht der AfD nicht teile, müsse man nicht darüber schweigen, dass es „Einwanderung ins deutsche Sozialsystem“ gebe – nicht von ungefähr wollten die meisten Flüchtlinge nach Deutschland und nicht in andere EU-Länder. „Im Moment nicht nur Ukrainer, sondern dieses Jahr auch wieder 200 bis 250.000 Asylantragsteller aus anderen Ländern“, sagte Amthor. Im Grunde sei nicht die Verteilung der Flüchtlinge das Problem, sondern der Mangel an konsequentem EU-Außengrenzschutz und das Vorhandensein zu vieler Pullfaktoren, die die Bundesregierung aber nicht abstelle. Das „Gesetz zur Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts“ sei ein Täuschungsmanöver, um alle die man auswahl- und planlos hereinließ, dableiben zu lassen – „außer den schweren Straftätern“, sagte Amthor.

„Wir brauchen wieder die Lufthoheit über den Küchentischen. Wir müssen Politik für die normalen Leute machen“, appellierte Amthor ans anwesende CDU-Parteivolk und bekam Applaus für Sätze wie: „Bei uns muss man sich nicht entschuldigen, wenn man einmal im Jahr nach Mallorca fliegt, Fleisch auf den Grill legt, einfach ein normaler Mensch ist. Dass muss in unserer Politik rüberkommen. Dafür müssen wir auch die richtige Sprache finden.“

Dass Friedrich Merz die CDU geeint habe sei auf dem Weg des Wiedererstarkens der Partei zu neuer Regierungsverantwortung mit den nächsten Bundestagswahlen ein erster wichtiger Schritt. Die Niederlage der CDU bei den Landtagswahlen in Niedersachsen habe lokale Gründe, insbesondere sei der SPD der Vertrauensbonus des Amtsinhabers als Ministerpräsidenten, Stephan Weil, zugute gekommen, sagte Amthor.

Ende September, kurz vor der Landtagswahl, hatte Friedrich Merz für Empörung gesorgt, weil er, ohne Faktenquellen anführen zu können, ukrainischen Flüchtlingen „Sozialtourismus“ vorwarf: Viele würden ein- und wieder ausreisen. Später entschuldigte sich Merz: Das sei „eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems“ gewesen.