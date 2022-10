Pilotprojekt: Bisher 500 Parkausweise für Handwerker im Rems-Murr-Kreis

Die Zwischenbilanz beim Handwerkerparkausweis ist für den Landtagsabgeordneten und Kreisrat Jochen Haußmann (FDP) „ein guter Anfang“. Seit 17. Januar läuft die Ausgabe im Rems-Murr-Kreis in Form eines Pilotprojektes. Rund 500 Ausweise seien inzwischen ausgegeben worden, sagt Kreiswirtschaftsförderer Timo John.

Zwischen Januar und Juli waren 433 Ausweise beantragt worden, mehr als ein Drittel davon in Backnang (157). Mit 15 Parkausweisen wurden in Weinstadt bis Juli am wenigsten Ausweise beantragt. Der Parkausweis kostet für den gesamten Rems-Murr-Kreis 50 Euro und ist zwölf Monate lang gültig. Ein Ausweis gilt für bis zu drei Autos, bei Bedarf können Handwerksbetriebe mehrere Parkausweise beantragen.

Kreisweiter Ausweis statt unübersichtlicher Verfahren

Nachbarkreise sind laut John an dem in diesem Jahr als Pilotprojekt im Rems-Murr-Kreis gestarteten Modell interessiert. Ob es ein regionsweites Modell geben könnte, hängt laut Jochen Haußmann vor allem von der Stadt Stuttgart ab: „2014 und 2016 wurde das Thema zuletzt bewertet und dabei zeigte sich, dass Stuttgart das Modell ablehnte, aber auch die übrigen 178 Kommunen, die zustimmen müssten, nicht unter einen Hut zu bringen waren“, sagt Jochen Haußmann. Deswegen sei der Handwerkerparkausweis auf Kreisebene ein guter Anfang, und „vielleicht räumt ja der Fortschritt bei der Digitalisierung frühere Vorbehalte aus dem Weg“.

Den Handwerkern im Rems-Murr-Kreis erleichtert der Parkausweis den Arbeitsalltag. Zuvor mussten Handwerker, um Park-Sonderrechte in Anspruch nehmen zu können, verschiedene Ausweise bei verschiedenen Kommunen beantragen und mit sich führen, teilweise mit unterschiedlichen Bedingungen und Laufzeiten. Das Verfahren war unübersichtlich. Mit dem kreisweiten Parkausweis müssen die Betriebe nicht mehr für jeden Ort eine eigene Ausnahmegenehmigung zum Parken im öffentlichen Raum beantragen, sondern können einen einheitlichen, gebietsübergreifenden Ausweis für alle Kommunen nutzen.

Der Ausweis kann über das Service-Portal Baden-Württemberg (service-bw.de) beantragt werden. Alle ausstellenden Kommunen und das Landratsamt sprachen sich für die Beibehaltung des erfolgreich gestarteten einheitlichen Handwerkerparkausweises für den Landkreis aus. Für die Zukunft soll geprüft werden, ob der Ausweis auch auf andere Berufsgruppen, wie beispielsweise Hebammen oder Pflegedienste, ausgeweitet werden kann. „Dies wäre auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung für die häusliche Pflege, ich würde die Einführung begrüßen“, so Jochen Haußmann.