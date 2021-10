Podcast-Folge zum Bus-Großbrand in Stuttgart: Wie sicher sind Elektrobusse?

In der aktuellen Ausgabe des ZVW-Podcasts Blaulicht-Report Rems-Murr beschäftigen wir uns mit dem Großbrand in einem Stuttgarter Busdepot und seinen Folgen: Was war die Brandursache? Wie würde die Feuerwehr im Rems-Murr-Kreis auf ein solches Feuer reagieren? Und wie steht es um die Sicherheit von Elektrobussen?

Der Podcast erscheint jeden Donnerstag gegen 16 Uhr und ist via Spotify und Youtube verfügbar, kann aber auch über unseren Webplayer direkt im Browser angehört werden.

Mehr über unsere Sprecher erfahren Sie hier.