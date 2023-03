Polizei-Einsatz in Bad Cannstatt beendet: Verspätungen bei S1 und S2

Wie der VVS mitteilt, ist der Polizei-Einsatz am Bahnhof Bad Cannstatt beendet. Die S-Bahnen der Linien S1, S2 und S3 fahren wieder regulär. Fahrgäste müssten aber mit großen Folgeabweichungen rechnen, da sich durch die Maßnahmen ein großer Rückstau rund um Bad Cannstatt gebildet hat.

Bahnhof Bad Cannstatt: Personen im Gleis

Am Mittwochmorgen war es am Bahnhof in Bad Cannstatt zu einem Polizei-Einsatze gekommen. In der Folge kam es zu Verspätungen, Teilausfällen und Komplettausfälle bei den S-Bahnen der Linie S1, S2 und S3. Das teilte Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart am Mittwochmorgen (08.03.) mit.

Grund für den Polizei-Einsatz waren Personen im Gleis. Aufgrund des Einsatzes mussten die Züge an den Vorortbahnhöfen vorzeitig enden und beginnen.