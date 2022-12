Polizei-Skandal um Hitler-Bilder im Chat: Wohl auch Präsidium Aalen betroffen

Es geht um Hitler-Bilder, es geht um Hakenkreuze, es geht um rassistische Witze: Rund 70 baden-württembergische Polizisten sind in einen Skandal um mehrere Chat-Gruppen mit rechtsetxremen Inhalten verstrickt. Nach Recherchen unserer Zeitung verdichten sich immer mehr die Hinweise, dass auch ein Beamter des Polizeipräsidiums Aalen (das auch zuständig ist für den Rems-Murr-Kreis) involviert ist.

Offizielle Bestätigung steht noch aus

Nach mehreren uns vorliegenden Hinweisen soll ein Beschäftigter des PP Aalen in einer der Chatgruppen nicht nur Mitglied gewesen und die dort geposteten Botschaften mitgelesen, sondern auch selber Materialien fragwürdigen Inhalts eingestellt und verteilt haben. Diese Information steht aber noch unter dem Vorbehalt, da wir dafür keine offizielle Bestätigung haben.

Insgesamt sollen sich Polizisten aus zehn verschiedenen Präsidien, verteilt über ganz Baden-Württemberg, an den Chats beteiligt haben. Es geht auch nicht nur um eine, sondern wohl um mindestens zehn, möglicherweise dreizehn Chat-Gruppen mit einschlägigen Inhalten, die teilweise wohl auch deutlich rassistische Konnotationen haben.

13 regionale Polizeipräsidien gibt es in Baden-Württemberg, dazu ein Präsidium Einsatz, ein Präsidium Technik und das Landespolizeipräsidium. Das sind 16 – Personen aus zehn von ihnen sind in den Skandal verstrickt: Das macht die nahezu flächendeckende Dimension des Falls deutlich.

Es war offensichtlich nicht so, dass sich da Polizisten, die einander als Kollegen aus der täglichen Arbeit kannten, in einer Feierabendgruppe austauschten und dabei auf dumme Gedanken kamen – in diesen Chats fanden sich über das ganze Land verstreute Polizisten zusammen. Die Frage, auf welchen Verbindungen und Netzwerken die Gruppen fußen, wird im Laufe der weiteren Ermittlungen eine Schlüsselrolle spielen.

Es handelt sich offenbar um sehr lange Chatverläufe mit einer Unmenge von Bildern, unter anderem Hitler und Hakenkreuz. Auch ein Bild eines dunkelhäutigen Menschen, im Text versehen mit einem rassistischen Wortspiel, gehört dazu.

Dieser Artikel wird zeitnah aktualisiert.