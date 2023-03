Polizei-Statistik 2022: Die Gewalt nimmt wieder zu - auch im Rems-Murr-Kreis

Wie sicher lebt es sich im Rems-Murr-Kreis? Die Frage lässt sich nicht allgemeingültig beantworten, denn hier ist sehr viel Psychologie im Spiel. Wer einmal Opfer oder Zeuge eines Messerangriffs geworden ist, und es gab einige Attacken dieser Art im Rems-Murr-Kreis 2022, der oder die wird sich alles andere als sicher fühlen. Mit Blick auf die nackten Zahlen, die allerdings auch nur einen Ausschnitt der Realität wiedergeben, weil längst nicht alle Straftaten angezeigt werden – steht der Rems-Murr-Kreis ziemlich gut da. Die reale Lage ist jedenfalls „keinesfalls so schlimm, wie viele leider annehmen“, sagte Polizeipräsident Reiner Möller am Mittwoch vor der Presse in Aalen.

Zwar ist die Zahl der Straftaten insgesamt im vergangenen Jahr gestiegen, doch alle Vergleiche hinken, weil Corona in den Vorjahren sämtliche Lebensbereiche beeinflusst hatte. Deshalb lohnt ein längerer Blick zurück: 2019, also vor Corona, lag die Zahl der Straftaten insgesamt höher als 2022.

Mehr Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Nichtsdestotrotz fallen in der Kriminalitätsstatistik fürs Jahr 2022 einige Deliktfelder ins Auge, die Reiner Möller als besorgniserregend einstuft. Die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist im Rems-Murr-Kreis um 17 Prozent auf 406 angestiegen. Speziell in diesem Deliktfeld ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Einen exorbitanten Zuwachs verzeichnet die Polizei ferner im Bereich Kinder- und Jugendpornografie. Noch vor ein paar Jahren hatten es die Ermittlerinnen und Ermittler bei einem Fall mit, um eine Größenordnung zu nennen, 500 Bildern und 100 Videos zu tun. Jetzt gibt es Fälle, bei welchen Beamtinnen und Beamten zwei Millionen Bilder und 150 000 Videos auswerten müssen. Das dauert, obwohl softwareunterstützt, ein Jahr, und die Rede ist hier von nur einem Fall. Sehr viele liegen noch auf Halde, berichtete Reiner Möller in der Pressekonferenz, und er geht davon aus, dass die Ermittlungsgruppe, aktuell mit 16 Personen ausgestattet, weiter wird wachsen müssen. Früher hatte man für diese Ermittlungen zweieinhalb Stellen einkalkuliert. Für die Zukunft rechnet Reiner Möller mit einem „dramatischen weiteren Anstieg“.

Mehr tatverdächtige Kinder und Jugendliche

Ebenfalls ein erschreckend hohes Plus verzeichnete die Polizei bei der Zahl der Jungtäter/-innen. Unterschieden wird in der Statistik zwischen Kindern, die unter 14 Jahre alt und damit noch nicht strafmündig sind, sowie zwischen Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre alt) und Heranwachsenden (18 bis unter 21 Jahre alt). Um fast 40 Prozent ist die Zahl der tatverdächtigen Kinder im vergangenen Jahr angestiegen, berichtete Reiner Möller weiter. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen, also im Rems-Murr- und Ostalbkreis sowie in Schwäbisch Hall, wurden 867 tatverdächtige Kinder registriert. In einem Großteil der Fälle ging es um Ladendiebstahl. Die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen stieg in den drei Landkreisen 2022 um gut ein Viertel auf 1700.

Separat erfasst werden mittlerweile in der Kriminalitätsstatistik Straftaten „mit Tatmittel Messer“, wie es im Polizeijargon heißt. In diesem Deliktfeld entfielen im vergangenen Jahr 327 Straftaten auf den Rems-Murr-Kreis, darunter 110 Messerangriffe. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 hatte die Polizei im Rems-Murr-Kreis 83 Messerangriffe registriert. Im Jahr 2021 waren es 74 Fälle dieser Art.

Von den 110 registrierten Messerangriffen im vergangenen Jahr wurden 37 im öffentlichen Raum verübt – was einer enormen Steigerungsrate von rund 76 Prozent entspricht. Allerdings ist bei diesen Zahlen zu beachten, dass bei einer vergleichsweise kleinen Basiszahl jede weitere Straftat in der Statistik gleich zu einem erheblichen prozentualen Zuwachs führt.

Partnergewalt nimmt ungebrochen weiter zu

Ebenfalls zugenommen hat die Partnergewalt, früher eher unter dem Begriff „häusliche Gewalt“ bekannt. Die Bezeichnung ist bewusst in „Partnergewalt“ geändert worden, weil diese Taten längst nicht nur hinter verschlossenen Gardinen stattfinden. Es kommt zu Angriffen gegen Kinder oder die Ex-Partnerin auch auf offener Straße, ferner fällt Stalking, also Nachstellen, unter den Oberbegriff Partnergewalt. Im Rems-Murr-Kreis hat die Polizei im vergangenen Jahr 702 Fälle von Partnergewalt registriert, rund 19 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch in diesem Deliktfeld gilt, dass die Zahl der angezeigten Fälle nur einen eher kleineren Teil der Realität abbilden dürfte. Angst und Scham sind besonders groß, wenn es innerhalb einer Beziehung zu Übergriffen kommt, weshalb die Polizei in diesem Deliktfeld von einer hohen Dunkelziffer ausgeht.

Im öffentlichen Raum mehr Vorfälle und Angriffe

Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum spielen fürs Sicherheitsempfinden der Menschen aus nachvollziehbaren Gründen eine bedeutende Rolle. 1015 Delikte dieser Art registrierte die Polizei im vergangenen Jahr im Rems-Murr-Kreis – was einem Plus von gut 28 Prozent entspricht. Ebenfalls stets im Fokus ist der Wohnungseinbruchsdiebstahl, wie es im Jahresbericht weiter heißt. 130 Einbrüche zählte die Polizei 2022 im Rems-Murr-Kreis, 46 mehr als im Jahr davor. Im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren 2018 und 2019 liegt die Zahl trotz des Zuwachses immer noch niedriger: 277 Einbrüche wurden im Jahr 2018 im Rems-Murr-Kreis registriert. Ein Jahr später waren es 214. Meist bleibt es beim Versuch, wenn Türen und Fenster gut genug gesichert sind: Gelangt ein Täter nicht innerhalb von ein, zwei Minuten in ein Gebäude, wird er sich lieber aus dem Staub machen, als eine Entdeckung zu riskieren, so Reiner Möller in der Pressekonferenz weiter.

Bezogen auf alle Deliktfelder, schlüsselt die Polizei in ihren Jahresberichten stets auf, wie hoch der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger jeweils war. Von 16 589 Tatverdächtigen im Jahr 2022, bezogen aufs gesamte Gebiet des Polizeipräsidiums Aalen, waren 5904 Nicht-Deutsche. Die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge und Zuwanderer beziffert die Polizei in ihrem Jahresbericht auf 1396, wieder bezogen aufs gesamte PP Aalen.