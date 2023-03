Preise sind gestiegen: Wo tanken E-Autos im Rems-Murr-Kreis am günstigsten?

Elektromobilität wird immer wichtiger. Bei Elektroautos gab es im Dezember 2022 einen Zulassungsrekord: 539 Neufahrzeuge plus 289 Plugin-Hybride wurden laut Kfz-Innung Region Stuttgart im Rems-Murr-Kreis zugelassen. Damit waren knapp 44 Prozent der in diesem Monat neu zugelassenen Pkw Fahrzeuge dieser beiden Klassen.

Auch die Ladeinfrastruktur verbessert sich stetig. Gab es im Kreis Anfang 2022 noch 265 Ladepunkte, waren es ein Jahr später laut dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur am 1. Januar dieses Jahres bereits 391. Doch Strom-Tanken ist teuer geworden. Infolge der explodierenden Energiepreise haben in den vergangenen Monaten auch viele Stadtwerke und andere Anbieter ihre Preise erhöht. Was kostet die Kilowattstunde aktuell und wo kann man günstig laden?

Zu Hause laden und von Strompreisbremse profitieren

Wer sein Elektroauto an der Wallbox zu Hause laden kann, profitiert von der Strompreisbremse, die seit 1. März in Kraft ist. Sie deckelt für Privathaushalte und kleinere Betriebe den Strompreis bei 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh) für ein Kontingent von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Die Strompreisbremse gilt bis Ende April 2024.

Doch auch wer eine Lademöglichkeit zu Hause hat, kann nicht immer nur dort Strom tanken, bei längeren Strecken etwa muss man das Fahrzeug unterwegs laden. Hinzu kommen zahlreiche E-Auto-Besitzer, die keine Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug zu Hause aufzuladen, und immer auf öffentliche Ladesäulen angewiesen sind. Was muss man dort berappen?

Der Vergleich ist schwierig, denn es gibt sehr viele verschiedene Anbieter, die wiederum unterschiedliche Tarifmodelle anbieten.

Stromtanken ist bis zu 27 Prozent teurer

Die Stadtwerke Waiblingen beispielsweise betreiben rund 80 öffentliche Ladepunkte in ihrem Versorgungsgebiet. „Die Preise sind abhängig vom Vertragspartner des jeweiligen Nutzers“, sagt ein Sprecher. Die Stadtwerke Waiblingen bieten selbst den „Autostrom Natur-Tarif“ an. An den AC-Normalladepunkten (Wechselstrom) bezahlen Verbraucher damit aktuell 47 Cent pro Kilowattstunde. An den DC-Schnellladesäulen (Gleichstrom) kostet die Kilowattstunde 57 Cent. Zuletzt wurden die Preise zum 1. Januar erhöht, und zwar sowohl für Wechsel- als auch Gleichstrom um elf Cent pro Kilowattstunde. Kunden bezahlen außerdem einen monatlichen Grundpreis von 4,95 Euro, dieser ist gleich geblieben.

Preise trotz Energiekrise für eineinhalb Jahre konstant

Die Stadtwerke Schorndorf betreiben laut Pressesprecherin Katrin Welz in Schorndorf derzeit neun Normalladesäulen, zwei Wallboxen und drei Schnellladesäulen, an diesen können insgesamt 26 Fahrzeuge gleichzeitig Strom tanken. Einen eigenen Tarif gibt es dort aber nicht, es gelten die Preise des jeweiligen Ladekartenanbieters, beispielsweise Eon oder EnBW.

Die EnBW ist Deutschlands größter Ladesäulenbetreiber und hat Mitte Januar die Preise massiv erhöht, im Schnitt um rund 27 Prozent. Zuvor allerdings seien die Preise trotz Energiekrise für eineinhalb Jahre konstant geblieben, betont ein Konzernsprecher. Die gestiegenen Beschaffungskosten hätten die Anpassung nötig gemacht. Die EnBW betreibt im Rems-Murr-Kreis vier Standorte. An diesen vier Standorten betreibt der Konzern fünf Ladestationen mit insgesamt zehn Schnellladepunkten. Ein fünfter Schnellladestandort wird im Laufe des zweiten Halbjahres hinzukommen. „EnBW mobility+“ ermöglicht die Wahl zwischen verschiedenen Tarifen: Im S-Tarif bezahlt der Verbraucher keine monatliche Grundgebühr, dafür aber 61 Cent pro Kilowattstunde an von der EnBW betriebenen Ladestationen und 65 Cent pro Kilowattstunde an den Ladepunkten anderer Betreiber. Im Tarif M beträgt die Grundgebühr 5,99 Euro pro Monat, für die Kilowattstunde werden 49 Cent an EnBW-Ladestationen und 57 Cent an anderen Stationen fällig. Im Tarif L beträgt die Grundgebühr 17,99 Euro, die Kilowattstunde gibt es für 39 Cent (EnBW-Ladestationen) beziehungsweise 50 Cent (andere Betreiber). Ob Wechsel- oder Gleichstrom spielt dabei übrigens keine Rolle.

Tanken bei Lebensmitteleinzelhändlern lohnt sich

Ein Schnäppchen konnten E-Auto-Besitzer lange Zeit bei Einzelhändlern machen. Bis 12. September konnten Kunden während des Einkaufs beispielsweise bei Kaufland in Schorndorf, Fellbach und Backnang ihr Fahrzeug kostenlos laden. „Der stetige Ausbau und die Instandhaltung unserer E-Ladestationen haben ihren Wert und konnten langfristig nicht zum Nulltarif betrieben werden“, begründet ein Sprecher, warum Kunden inzwischen fürs Stromtanken bezahlen müssen. Die aktuellen Preise liegen an AC-Ladepunkte mit maximal elf Kilowatt Ladeleistung bei 29 Cent, bei DC-Ladepunkten mit bis zu 60 Kilowatt sind es 48 Cent pro Kilowattstunde.

Schon im Juni vergangenen Jahres endete das kostenlose Stromtanken bei Aldi Süd. Aktuell kostet die Kilowattstunde an den fünf E-Ladesäulen, die Aldi Süd im Rems-Murr-Kreis betreibt, 29 Cent pro Kilowattstunde an den Normalladesäulen und 39 Cent an den Schnellladesäulen.