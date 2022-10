Produktion sichern: DHW und ZVW stellen von Erdgas auf Flüssiggas um

Der Krieg in der Ukraine hat die Preise für Erdgas in die Höhe schnellen und schwer kalkulierbar werden lassen. Außerdem ist ungewiss, ob die Versorgung mit Erdgas künftig überhaupt gesichert ist. Denn beim Erdgas ist Deutschland stark von Russland abhängig. Anders ist das bei Flüssiggas: Ein großer Teil des Flüssiggases wird in deutschen Raffinerien hergestellt, Importe kommen meist aus anderen EU-Ländern oder auch den USA. Deshalb haben der Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW) und das Druckhaus Waiblingen (DHW) von Erd- auf Flüssiggas umgestellt.

Vor einigen Tagen sind auf einer Wiese am Unternehmenssitz die Bagger angerückt, um das Loch auszuheben, in das die beiden neuen Flüssiggastanks eingelassen wurden. Unter der Erde sind die zwei jeweils 5800 Liter fassenden Tanks gut geschützt und werden nicht zu warm. Flüssiggas kommt nicht aus dem Netz, sondern wird mit Tanklastwagen zum Endverbraucher transportiert und in Behältern gelagert, die regelmäßig aufgefüllt werden müssen. Seit Anfang dieser Woche sind die beiden Tanks in Betrieb. Befüllt werden sie von der Firma Scharr mit klassischem Flüssiggas, LPG (Liquified Petroleum Gas). LPG besteht hauptsächlich aus Propan und wird zum größten Teil aus Europa sowie zu einem kleineren Teil aus Übersee bezogen.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind entscheidend für die Druckqualität

Sie versorgen die beiden Blockheizkraftwerke, mit denen die Gebäude von ZVW und DHW im Winter geheizt und im Sommer gekühlt werden. Vor allem die Wärmeerzeugung im Winter ist wichtig, damit die Tageszeitung in guter Qualität gedruckt werden kann. „Wir benötigen in der Produktion eine gewisse Raumtemperatur sowie eine konstante Luftfeuchtigkeit, um produzieren zu können“, erklärt Hartmut Villinger, Geschäftsführer des DHW. Diese liegt, je nachdem, welche Produkte gerade gedruckt werden, bei 18 bis 20 Grad. Neben Tageszeitungen und Wochenblättern werden im Druckhaus Waiblingen beispielsweise auch Kataloge und hochwertige Broschüren gedruckt. „Sind diese Bedingungen nicht gegeben, ist die Qualität der Druck-Erzeugnisse deutlich schlechter.“

Nicht nur wegen des Papiers spielt die Raumtemperatur eine wichtige Rolle in der Produktion: Auch die Druckmaschinen brauchen eine gewisse Temperatur, um optimal zu laufen. „Das ist ähnlich wie bei einem Automotor“, verdeutlicht Villinger. Auch das Motoröl im Fahrzeug sollte seine Betriebstemperatur erreichen, bevor der Motor stärker belastet wird. Die Entscheidung, von Erdgas auf Flüssiggas umzustellen, dient hauptsächlich der Sicherheit. So wollen DHW und ZVW gewährleisten, dass auch in den kommenden Monaten wie gewohnt im Druckhaus Waiblingen in hoher Qualität gedruckt werden kann und beispielsweise die Tageszeitungen jeden Morgen pünktlich in die Briefkästen im Rems-Murr-Kreis verteilt werden können. Allein dafür lohne sich die Investition von 10.000 bis 15.000 Euro, sagt Hartmut Villinger.

Mehr finanzielle Planungssicherheit

Langfristig erhofft sich der DHW-Geschäftsführer außerdem mehr finanzielle Planungssicherheit für das kommende Jahr: Während Erdgas inzwischen an der Börse gehandelt wird, wodurch der Preis täglichen und teilweise gewaltigen Schwankungen unterliegt, kann das Flüssiggas zu einem Festpreis bezogen werden.