Protest im Kreistag: Kreissparkasse-Filialen schaffen Briefkästen und Service ab

Ärgerlich. Erst wird der freundliche Berater durch einen eisernen Kollegen ersetzt, dann ist auch noch der Briefkasten weg, in den man seine Überweisungen einwerfen konnte. Im Oktober hat die Kreissparkasse Waiblingen 13 Filialen auf Selbstbedienung umgestellt – und damit ging einher, dass auch die Briefkästen verschwunden sind.

Die Kirchberger Kreisrätin Gudrun Wilhelm hat in ihrer Haushaltsrede im Kreistag das Ärgernis aufgegriffen und einen Antrag gestellt. Der Landkreis solle ein Zuschussprogramm auflegen, damit in allen Städten und Gemeinden mit personallosen SB-Filialen sichere Briefkästen aufgestellt werden können, die die bargeldlose Zahlung per Überweisungsformular ermöglichen. Oder alternativ, „dass mit den Stadt- und Gemeindeverwaltungen Vereinbarungen getroffen werden, die die Abgabe von Briefen an Geldinstitute über die Rathausbriefkästen erlaubt, wobei die Geldinstitute einen entsprechenden Abholdienst zu organisieren haben.“

Kreissparkasse verteilt frankierte Rückumschläge

Es geht auch einfacher, wie die Kreissparkasse zeigt. Nachdem der Ärger wegen der abmontierten Briefkästen losging, hat die Sparkasse reagiert. „Uns ist bewusst, dass dies für einige Kundinnen und Kunden eine Umstellung bedeuten kann“, teilt die Kreissparkasse auf Anfrage mit. „Eine Vielzahl unserer Kundinnen und Kunden nutzt mittlerweile frankierte Rückumschläge.“ So könnten Überweisungsträger auch beim nächsten Briefkasten der Deutschen Post eingeworfen und an die Sparkasse geschickt werden.

Und wo gibt’s die frankierten Rückumschläge? „Unsere Kundschaft kann auf jedem personenbesetzten Beratungscenter frankierte Rückumschläge erhalten. Alternativ können diese Rückumschläge über unsere Direktfiliale telefonisch nach Hause bestellt werden. Zudem liegen an den entsprechenden SB-Standorten frankierte Rückumschläge aus.“

Am 1. Oktober sind insgesamt 13 Kreissparkassen-Filialen an Rems und Murr auf Selbstbedienung umgestellt worden, darunter die Zweigstellen auf der Korber Höhe in Waiblingen, in Großheppach, eine in Schorndorf und die in Berglen-Oppelsbohm. Der schlichte Grund: zu wenig Kundschaft. Immer mehr Kunden von Banken und Sparkassen erledigten ihre Geldgeschäfte am Computer, Tablet oder Smartphone.

Doch längst nicht alle, weiß Gudrun Wilhelm. In einem offenen Brief wies sie Landrat Richard Sigel, seines Zeichens auch Aufsichtsratsvorsitzender der Kreissparkasse Waiblingen, auf den Verhaltenskodex der Kreissparkasse, Punkt 5. Qualität, Absatz 3, hin. Der besage: „Unseren Kunden steht ein flächendeckendes Geschäftsstellennetz zur Erledigung ihrer Bankgeschäfte zur Verfügung.“

Die Vorgehensweise der Kreissparkasse widerspreche zudem dem „Antidiskriminierungsgesetz“, und dessen Vorgabe: „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.“

Kreisrätin findet, besonders ältere Kunden würden diskriminiert

Und zum garantierten „Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen“, gehören aus Sicht von Wilhelm „zweifelsfrei Bankdienstleistungen, zumal viele staatliche Dienstleistungen und Regelungen ohne Bankkonto nicht in Anspruch genommen werden können.“

Mit der Umstellung auf Selbstbedienung sieht Wilhelm jeden zehnten Kunden der Geldinstitute ausgegrenzt, der noch nicht auf „online“ umgestiegen ist, vor allem Ältere, die mit der Demontage der Briefkästen regelrecht aufs Abstellgleis geschoben würden. „Aber gerade ältere Menschen haben ein Recht auf ein analoges Leben.“ Der rasante Fortschritt in der Digitalisierung entscheide, dass diese Menschen nicht mehr am umfänglichen Alltagsleben teilhaben können.

Gudrun Wilhelm erinnert in ihrem offenen Brief an den Landrat auch an das Sparkassengesetz. Der öffentliche Auftrag der Sparkassen sei „... die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen.“ Wozu der Abbau von Briefkästen als Teil des Kommunikationsnetzwerkes der Kreissparkasse Waiblingen bestimmt nichts beitrage, schreibt Wilhelm.

In ihrer Rede im Kreistag griff Wilhelm namentlich den Althüttener Bürgermeister und CDU-Kreisrat Reinhold Sczuka an, der in seiner Gemeinde, wo ebenfalls ein Briefkasten der Sparkasse abmontiert worden war, laut einem Bericht der Backnanger Kreiszeitung keine Klagen gehört haben will. Für Wilhelm kein Wunder. Schließlich sei Sczuka ja Aufsichtsrat bei der Volksbank Backnang, einem Konkurrenten der Kreissparkasse. Der Sparkasse schrieb Gudrun Wilhelm indes ins Stammbuch: „Kostengründe sind die eine Seite. Geiz, Geldgier und Fehlentscheidungen zu korrigieren, sind die andere Seite.“

Kreissparkasse bietet zudem kostenlosen Telefonservice für Überweisungen

Die Kreissparkasse hat aber nicht nur mit frankierten Rückumschlägen auf das Ärgernis reagiert. Wer seine Geldgeschäfte nicht online machen will, könne auch zum Telefonhörer greifen, empfiehlt die Sparkasse bei Überweisungen ihren kostenlosen Telefonservice. „Dieser kann bequem und einfach direkt von zu Hause genutzt werden und ist somit eine bequeme Lösung.“ Nach Anmeldung sei der Telefonservice von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr erreichbar. „Gerne erklären unsere Mitarbeitenden sowohl in der Direktfiliale als auch in unseren Beratungscentern diesen Service“, sagt eine Sprecherin der Kreissparkasse: „Unserer Erfahrung nach sind die Kundinnen und Kunden mit dieser Alternative zufrieden.“