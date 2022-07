Prozess nach Hundezaun-Streit in Fellbach: Doch kein versuchter Totschlag?

Bei dem Fall um den Messerstich im Zuge eines Streits zwischen zwei Hundehaltern lässt das Stuttgarter Landgericht die Anklage auf versuchten Totschlag fallen. Die Schwurgerichtskammer geht davon aus, dass der Beschuldigte vom versuchten Totschlag zurückgetreten ist, so dass aller Voraussicht nach eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung erfolgen wird.

Die Waiblinger Polizeibeamten, die das Gericht dieses Mal in den Zeugenstand rief, traten ohne Maske auf – und wurden umgehend über die aktuell geltenden Regeln aufgeklärt: „Wir haben immer noch Maskenanordnung“, rügte der Vorsitzende Richter Joachim Holzhausen, der in diesem Verfahren wegen eines mit Corona infizierten Sachverständigen in Terminschwierigkeiten zu kommen droht. Staatsanwalt Thomas Hochstein und jeder, der Ersatzmasken dabeihatte, halfen aus.

Kontrahent am Kragen gepackt

Eine junge Polizistin aus Fellbach ging mit eigener Maske mit gutem Beispiel voran. Sie schilderte, wie der 51-jährige Beschuldigte der Polizei schon entgegenkam, nachdem am Morgen des 9. Februar dieses Jahres gegen 9.30 Uhr ein Streit am Zaun seines Hundefreilaufs eskaliert war und er zustach, als ihn der körperlich überlegene Hundespaziergänger, welcher seinen American Stafford Terrier nicht immer ausgerechnet an dem Freilauf mit anderen Hunden ausführen sollte, am Kragen packte. Die Bauchverletzung, die entstand, war nach dem Gutachten der Gerichtsmedizinerin Melanie Hohner aus Tübingen nicht so schwerwiegend, als hätte das Opfer daran verbluten können.

Zuerst wollte die Polizei das Gebäude umstellen

Zum Großeinsatz am Hundezaun kam es aufgrund des Notrufs des 42-jährigen Hundespaziergängers aus Fellbach. Dieser hatte die Situation derart drastisch geschildert, dass die Polizei das Gebäude umstellen wollte, in welchem der Angeklagte wohnt. Dazu kam es jedoch nicht, denn der Beschuldigte kam laut den Aussagen zu den Polizeibeamten, legte seine Hände auf den Zaun und fragte, ob er seine Taschen leeren soll. Dann ließ er sich widerstandslos festnehmen, erkennungsdienstlich behandeln und dem diensthabenden Haftrichter vorführen, der ihn in der Folge ins Untersuchungsgefängnis Stuttgart-Stammheim steckte.

„Sagen Sie in Waiblingen, dass wir immer noch Maskenanordnung haben, zumindest in meinem Gerichtssaal“, empfing Richter Holzhausen den zweiten Maskenlosen von der Kriminalpolizei Waiblingen im Zeugenstand. Die Beamten sollten schildern, wie ihnen der Angeklagte, bei dem null Promille Alkohol gemessen, aber Cannabis im Blut nachgewiesen worden war, seinerzeit vorkam. „Auffällig blass, sehr ruhig, kooperativ“, sagte der eine und „verlangsamt, zögerlich“, der andere.

Anhand von Luftaufnahmen aus einer Drohne, welche die Hundestaffel zum Tatort mitgebracht hatte, beschrieben die Polizeibeamten die betreffende Örtlichkeit in Fellbach und berichteten von der Spurensicherung. Die Tatwaffe, ein Einhandmesser, lag eingetütet auf dem Richtertisch und wurde auf ihre Bedienbarkeit mit nur einer Hand hin getestet. Die Kammer blendete auch Bilder von einer Rekonstruktion des Tathergangs ein.

Einmachgläser mit Marihuanablüten

Gezeigt wurden außerdem Fotos von sichergestellten Asservaten am Wohnsitz des Beschuldigten, darunter Einmachgläser mit Marihuanablüten, auf welchen mehr Fingerabdrücke waren als auf dem Messer. Bei der chemisch-technischen Untersuchung im Landeskriminalamt kamen insgesamt 59,9 Gramm Marihuana zusammen, die umgerechnet über 550 Konsumeinheiten ergeben hätten.

Die ursprünglich für Montagnachmittag anberaumte Fortsetzung des Prozesses steht wegen einer Corona-Erkrankung noch in den Sternen.