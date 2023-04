Prozess um versuchten Mord mit Messer in Fellbach: Urteil ist gefallen

Die Schwurgerichtskammer des Stuttgarter Landgerichts hat im Fellbacher Fall des versuchten Mordes ein Urteil gesprochen: Der an Schizophrenie erkrankte Täter wurde wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen und wurde in die Psychiatrie für Straftäter eingewiesen.

Der Vorsitzende Richter Joachim Holzhausen ging bei der Urteilsbegründung noch einmal auf die Tat vom 2. Oktober vergangenen Jahres gegen 15 Uhr ein, als der 33-Jährige in der Fellbacher Kleiststraße im fahrenden Auto mit einem Klappmesser auf seinen am Steuer sitzenden 36-jährigen Freund einstach. Ein zufällig vorbeikommendes Ehepaar half. Die Frau, von Beruf Ärztin, versorgte den lebensgefährlich verletzten Fahrer und der Mann holte die Polizei, welche den in aller Gelassenheit davonschlendernden Täter festnahm.

Täter und Opfer waren Freunde

Täter und Opfer, beide aus Syrien, kannten sich seit mindestens 2017 und waren befreundet. Sie lebten im selben Fellbacher Asylbewerberheim und bereits damals meinte der Täter, sein Freund schmiede im Zimmer nebenan ein Mordkomplott gegen ihn.

Änderung der Fahrtrichtung war Auslöser

Das Opfer fasste Fuß im Rems-Murr-Kreis und eröffnete ein Geschäft in Waiblingen, während der Täter in der Unterkunft verharrte. Sie verbrachten dennoch viel Freizeit miteinander, in welcher das Opfer versuchte, den Täter dazu zu motivieren, sein Leben in die Hand zu nehmen.

„Dazu war er nicht fähig“, bezog sich Richter Holzhausen auf ein Gutachten des Gerichtspsychiaters Professor Dr. Hermann Ebel. Dass der Täter eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis entwickelte, habe das Opfer nicht bemerkt. Am Tattag waren beide unterwegs zum Essen in einem Restaurant. Auf der Fahrt reichte die Änderung der Fahrtrichtung aus, um beim Beifahrer in dem Auto einen halluzinatorischen, paranoiden Schub auszulösen.

Das Messer hatte er sich schon vorher gekauft und immer dabei, wenn er mit dem Opfer unterwegs war. Sechsmal stach er unter „massiven Angstzuständen“, wie der Richter sagte, auf den Freund am Steuer des fahrenden Wagens ein. Denn er hatte Angst, an einem unbekannten Ort ermordet zu werden.

Täter hat Bezug zur Realität verloren

Den Draht zur Realität, so die Urteilsbegründung, habe der Täter komplett verloren gehabt und erst bei der erkennungsdienstlichen Behandlung im Polizeirevier Waiblingen realisiert, was er gemacht hat. Ohne die zufällig vorbeigekommene Ärztin, die das Opfer vor Gericht „schockiert und unter Kaltschweiß stehend“ beschrieb, hätte dieses nicht überlebt.

„Der Wahn war auch noch in der Hauptverhandlung spürbar“, erklärte Richter Holzhausen aus der Urteilsfindung der Schwurgerichtskammer. Der Kranke, der alles gestanden hat, habe sich in seinem Wahrnehmungshorizont vom Fahrer des Wagens so bedroht gefühlt, dass er zugestochen hat. Man könne sich das vorstellen, als habe er eine Art „Blackbox“ im Kopf, dies könne im Maßregelvollzug zur Sicherung und Besserung medikamentös behandelt werden. Noch sei die Psychose des Verurteilten nicht chronisch, aber solange der Mann nicht geheilt sei, stelle er eine Gefahr für die Allgemeinheit dar.

Weil das Gehirn schwer erkrankt sei, schlug der Gerichtsgutachter zwei Jahre Behandlungszeit im Maßregelvollzug vor. Denn unbehandelt seien von diesem Mann weitere Straftaten zu befürchten.