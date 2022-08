Prozess um Winnender Krypto-Dealer: Der Angeklagte will drogensüchtig sein

Erst hat er nur zugegeben, was ihm das Gericht sowieso nachweisen kann, und jetzt zweifelt er das Gerichtsgutachten über seinen Gesundheitszustand an: Der Prozess gegen den mutmaßlichen Krypto-Drogenhändler aus Winnenden (wir berichteten) dauert länger als geplant, weil Ärzte und Pfleger aus der Justizvollzugsanstalt Stammheim geladen werden sollen.

Fünf Jahre Haft stehen nach einem Verständigungsgespräch der Prozessbeteiligten hinter verschlossenen Türen immer noch dafür im Raum, dass der berufs- und erwerbslose 28-jährige Winnender im April und Juni 2020 seinen Lebensunterhalt mit kiloschweren Drogengeschäften, vor allem Marihuana aus Spanien, bestritten haben soll.

Weil der Mann nur zugibt, was er nicht abstreiten kann, steht mittlerweile „nur“ noch ein Gewinn aus Drogengeschäften von 68.600 Euro im Raum, die der Staat üblicherweise versucht, kraft Urteils wieder einzutreiben.

Der Mann will lieber in die Entzugseinrichtung als in die Haftanstalt

Gesagt hat der Angeschuldigte zu den vorgeworfenen Drogengeschäften als sogenannter Krypto-Dealer über den mittlerweile von der Polizei ausgehobenen Messengerdienst Encrochat vor Gericht nur das Nötigste und beim sachverständigen Gutachter Dr. Wolfgang Wagner aus Karlsruhe praktisch gar nichts, als dieser ihn im Untersuchungsgefängnis Stuttgart-Stammheim besuchte.

Dem Gutachter gegenüber gab er lediglich an, so schwer drogenabhängig zu sein, dass für ihn statt normaler Haft die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt infrage komme.

Nun hat medizinisches Personal der Akte nach aber keine Entzugserscheinungen feststellen können. Und auf die Frage des Gutachters im Gericht, wie der Mann denn einen derart hohen toxikomanischen Konsum von Marihuana, Tilidin und Kokain vor seiner langjährigen Freundin und heutigen Verlobten habe verbergen können, kam nur die Einlassung auf heimlichen Konsum mit Freunden. Die Freundin hat als inzwischen Verlobte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.

Einen Arzt im Gefängnis, berichtete der Angeklagte, habe er nur aus fünf Metern Entfernung maximal eine Minute lang gesehen. Der Verteidiger Markus Schwab schloss daraus, dass die Unterlagen, die dem Gutachter zur Verfügung gestellt wurden, nicht richtig und/oder unvollständig gewesen sein könnten.

Klären muss die 18. Strafkammer unter Vorsitz von Wolfgang Wünsch nun die Zweifel am Gutachten, indem der Richter Zeugen aus der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim vernimmt. Der Angeklagte hat diese bereits von der Schweigepflicht entbunden. (Der ganze Fall von Anfang an: siehe hier.)

Der Anwalt zweifelt, ob seinem Mandanten auch nur der Blutdruck gemessen wurde

Nach den Ausführungen der Verteidigung kam der bislang nicht vorbestrafte Winnender am 25. Januar in Stammheim gleich zwei bis drei Wochen auf die Covid-Station und ist auch danach noch auf der Krankenstation geblieben. Mit „Platzangst“ zur Vermeidung einer Gemeinschaftszelle, so die Kritik des Anwalts am Gutachten weiter, habe das nichts zu tun, sondern vielmehr mit „eklatanten Abweichungen“ der Angaben seines Mandanten von denen des Gutachters.

Der Angeklagte habe auch keinerlei Erinnerung daran, dass ihm jemals eine Manschette zum Blutdruckmessen angelegt worden sei.

Grundlage des Gutachtens könnten Dinge gewesen sein, die möglicherweise gar nicht erhoben wurden, bevor der Gesundheits- und Allgemeinzustand des Patienten für gut befunden worden sei. Medikamente, so Schwab, habe sein Mandant erst nach der Krankenstation bekommen.

Der Prozess wird am Montag, 8. August, ab 9 Uhr fortgesetzt.