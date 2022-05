"Querdenken 711": Volksbank kündigt Konten von Michael Ballweg

Die Volksbank am Württemberg hat mehrere Konten des "Querdenken 711"-Initiators Michael Ballweg gekündigt. Das gab Ballweg am Montag (24.05.) auf dem Telegram-Kanal der Stuttgarter Initiative bekannt. Was steckt dahinter?

"Man möchte mir offensichtlich die Lebensgrundlage entziehen"

Ballweg wandte sich am Montagabend mit einem Video an seine Anhänger. Die Bank mit Sitz in Fellbach habe ihm nicht nur sein „Querdenken 711“-Konto, sondern auch sein Privatkonto und sein Geschäftskonto gekündigt. "Man möchte mir offensichtlich die Lebensgrundlage entziehen", sagt er. Begründet habe das die Volksbank laut Ballweg damit, dass es "zu viele negative Mails" gegeben habe.

Im Video bittet er seine Anhänger darum, "freundliche E-Mails" an die Volksbank am Württemberg zu schreiben. "Kritische Stimmen" müssten sich in Deutschland finanzieren können. „Ich bitte auch noch mal die Volksbank, die Entscheidung doch zu überdenken.“

Volksbank will den Vorgang nicht kommentieren

Ob die Bank das tun wird, und wie sie sonst zu Ballwegs Äußerungen steht, ließ sich bislang nicht in Erfahrung bringen. Eine Nachfrage unserer Redaktion beantwortete ein Sprecher mit dem Satz: "Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Kundenbeziehungen nicht gegenüber der Öffentlichkeit kommentieren."

Immer wieder Kritik am Umgang mit Finanzen

Es ist nicht das erste Mal, dass Ballweg über Geldrobleme klagt. Bereits im Februar sagte er in einem Video, ihm würden „am laufenden Band die Konten gekündigt“. „Meine finanziellen Mittel sind momentan erschöpft.“

In der Vergangenheit stand der "Querdenken 711"-Initiator wiederholt wegen finanzieller Angelegenheiten in der Kritik. Ihm wurde immer wieder vorgeworfen, er würde sich persönlich bereichern und intransparent mit Einkünften umgehen. Ballweg wies die Vorwürfe stets zurück.

Verfassungsschutz beobachtet "Querdenken 711" schon länger

"Querdenken 711" und die baden-württembergischen Ableger – darunter "Querdenken 718 Schorndorf" – werden seit Dezember 2020 vom Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) beobachtet. Vor allem wegen Verbindungen ins Reichsbürger-Milieu wurde die Initiative als verfassungsfeindliche Bestrebung eingestuft – und wegen der "grundsätzliche[n] Staatsfeindlichkeit bei führenden Personen".