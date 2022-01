Seit einem Monat ziehen im Rems-Murr-Kreis jeden Montagabend Menschen durch die Städte und Gemeinden. Am 10. Januar nahmen Schätzungen der Polizei zufolge etwa 2650 Menschen an diesen als „Spaziergang“ getarnten Querdenker-Demonstrationen teil. Für die Polizei sind diese Demos eine „enorme Belastung“, sagt Holger Bienert, Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen.

„Das sprengt alles“: Enormer Kräfteaufwand, begrenzte Personalressourcen

Im Januar des letzten Jahres habe es im