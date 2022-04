Die Pressemitteilung der Polizei klingt zurückhaltend – ein offenbar Betroffener hingegen erhebt in einem anonymen Brief eindeutige Vorwürfe: Die Antifa soll's gewesen sein. Aber wie glaubwürdig ist das? Viele offene Fragen ranken sich um eine nächtliche Eskalation am Montag, 11. April, in Winnenden.

Version 1: Der Bericht der Polizei

„Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht“, so ist die Mitteilung der Polizei überschrieben. „Am Montagabend gegen 21.50 Uhr kam es im Bereich