Rückenschmerz, Krebs, ruhelose Beine: Rems-Murr-Kliniken wissen Rat

Im April gibt es wieder drei Vorträge zu Gesundheitsthemen in den Rems-Murr-Kliniken. Im ersten Vortrag geht es um die Komplementärmedizin bei Krebs als Ergänzung zu schulmedizinischen Behandlungsmethoden.

Thema des Vortrags am Mittwoch, 5. April, um 17 Uhr im Rems-Murr-Klinikum Winnenden ist: „Krebs vorbeugen und ganzheitlich behandeln: Wie ergänzende Methoden und richtige Ernährung wirksam unterstützen“. Können Bewegung, Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel die Krebstherapie ergänzend unterstützen? Beeinflussen pflanzliche Zusatzstoffe und die Mistel den Behandlungserfolg? Wem helfen chinesische Medizin und andere Medizinsysteme? Dr. Hans Lampe, Bereichsleiter der Komplementärmedizin, wird diese Fragen in seinem Vortrag am 5. April in Winnenden beantworten.

Im zweiten Vortrag widmen sich die Experten der Rems-Murr-Kliniken dem Volksleiden Rückenschmerzen und gehen der Frage nach, wann eine Operation an der Wirbelsäule notwendig ist. Der Vortrag am 12. April um 17 Uhr findet im Gesundheitszentrum der Rems-Murr-Klinik Schorndorf statt.

Volksleiden Rückenschmerzen

Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten Gründen für einen Arztbesuch. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von einseitiger Belastung und Bewegungsmangel bis zu Stress oder Übergewicht. Mit zunehmendem Alter wird der Verschleiß der Bandscheiben und Wirbelkörper spürbarer. Da kein Rückenschmerz dem anderen gleicht, müssen die Beschwerden individuell analysiert werden, heißt es in der Einladung zum Vortrag weiter. Erst wenn alle nicht operativen Behandlungsmöglichkeiten erschöpft sind, sei eine Operation der nächste Schritt in der Behandlungskette. Dr. Jürgen Nothwang, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie, informiert gemeinsam mit Dr. Frank Matthias Balz, Leitender Oberarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie, am Mittwoch, 12. April, über die Behandlungsmöglichkeiten.

Schlafstörung wegen ruheloser Beine

Beim dritten Termin geht es um eine Erkrankung des Nervensystems. „Ich will schlafen, meine Beine nicht: Das Restless-Legs-Syndrom (RLS)“ – das ist das Thema der Informationsveranstaltung am 19. April um 17 Uhr im Rems-Murr-Klinikum Winnenden. Wenn man nachts schlafen möchte, fangen die Beine an zu zucken oder zu brennen – so zeige sich das Restless-Legs-Syndrom (RLS) oder Syndrom der ruhelosen Beine.

Betroffene haben den unangenehmen Drang, ihre Beine ständig bewegen zu müssen, wenn sie sitzen oder liegen. Meist verspüren sie auch ein Ziehen oder Kribbeln. An Schlaf ist kaum zu denken, chronische Erschöpfung ist die Folge. Dr. Thomas Trottenberg, Leitender Oberarzt der Neurologie, erläutert in seinem Vortrag die Ursachen, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankung und klärt auf, was man konkret tun kann.