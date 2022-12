Radschnellweg RS 5 Fellbach – Schorndorf: Was hat die Bürgerbeteiligung gebracht?

Die Radschnellverbindung RS 5 von Fellbach nach Schorndorf hat eine weitere Hürde genommen. Die Bürgerbeteiligung ist abgeschlossen. Mehr als 300 Vorschläge von Radlerinnen und Radlern wurden gesichtet und fließen in die Planung des fast 22 Kilometer langen Radweges ein. An der vorgesehenen Streckenführung ändert sich jedoch nichts, sagte die Fahrradbeauftragte Karen Schäfer im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistages.

„Bereits geprüft, diskutiert und verworfen“ beurteilte die Bauingenieurin die zahlreichen alternativen Streckenführungen. Sie schloss allerdings nicht aus, dass die vorgeschlagenen Alternativen bei den weiteren Planungen nicht doch wieder aus der Schublade geholt werden, wenn die jetzige Trasse auf Hindernisse stößt.

Wichtige Hinweise erhielt Karen Schäfer eigenen Angaben zufolge zu innerörtlichen Anbindungen und möglichen Schwach- und Gefahrenstellen. So beispielsweise der Viaduktkreisel in Endersbach, die Querung der Bahnhofstraße in Grunbach oder der Kreisverkehr in der Bachstraße in Winterbach.

Wann ist Baubeginn?

Wenn’s bei der RS-5-Planung weiter so flutscht, können bereits 2025 die ersten Bagger auffahren und den ersten Bauabschnitt planieren. Dass der Rems-Murr-Kreis so weit mit seiner ersten Radschnellverbindung ist, liegt nicht zuletzt an der guten Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden entlang der Strecke, sagte Verkehrsdezernent Stefan Hein. Wo und wie die Trassen durch die Ortschaften, über Äcker und Wiesen verlaufen, wurde in jeder Stadt und Gemeinde zum Teil kontrovers diskutiert und in den Gemeinderäten beschlossen.

In Baden-Württemberg sind Dutzende Radschnellverbindungen zwar in Planung. Doch vielerorts stecken sie in einer Sackgasse, weil die Streckenführung eben nicht gemeinsam geplant worden sei, so Hein. Unklar beim RS 5 ist derzeit, wie die Trasse durch die Stadt Fellbach verläuft. Deren Verlauf ist umstritten. Fellbach ist jedoch ein wichtiger Baustein, da durch die Kappelbergstadt der weitere Weg nach Stuttgart führt.

Ludwigsburg hinkt hinterher

Der RS 5 ist nicht die einzige Radschnellverbindung im Rems-Murr-Kreis. Geplant ist ein flotter Radweg von Waiblingen nach Ludwigsburg, der RS 8. Während auf der Gemarkung des Rems-Murr-Kreises die Streckenführung abgeschlossen ist, hinkt Ludwigsburg hinterher. Im ersten Quartal 2023 soll aber für die gesamte RS-8-Trasse die Bürgerbeteiligung starten und im zweiten Quartal die Entwurfsplanung ausgeschrieben werden.

Und Backnang?

Die dritte Verbindung im Kreis ist ein Radweg von Waiblingen nach Backnang. Ob sich dieser lohnt und eine Förderung des Landes Baden-Württemberg infrage kommt, hängt von der Machbarkeitsstudie ab. Sie soll Ende 2023 abgeschlossen sein. Beim RS 5 und RS 8 war dies der Fall. Als einer der ersten Landkreise hatte der Rems-Murr-Kreis bereits im Jahr 2017 erfolgreich zwei Förderanträge für Machbarkeitsstudien zu Radschnellverbindungen eingereicht. Im Rahmen dieser standardisierten Untersuchung wurden für den RS 5 wie auch den RS 8 die für eine Radschnellverbindung geforderten Potenziale nachgewiesen, nämlich mehr als 2500 Radler pro Tag. Und das bedeutet nun bares Geld für den Kreis. Bund und Land bezuschussen gut frequentierte Radschnellwege mit bis zu 87,5 Prozent - und zahlen auch den Unterhalt.

Radschnellwege nutzen zwar möglichst vorhandene Straßen und Wege, beispielsweise über die Felder. Darüber hinaus werden aber auch ganz neue Straßen, Unterführungen und Brücken benötigt, um die Standards für ein flottes Vorankommen der Pendler zu erfüllen. Als da wären vier Meter Breite und ein möglichst kreuzungsfreier Verlauf, Winterdienst und nächtliche Beleuchtung. Das geht ins Geld. Die Kosten für den Remstal-Radschnellweg (22 Kilometer) werden auf 32 Millionen Euro geschätzt. Der RS 8 Waiblingen-Ludwigsburg (14,6 Kilometer) kostet etwa 31 Millionen Euro.

Wer ist die Zielgruppe für Radschnellwege?

Die Zielgruppe der Radschnellverbindungen sind ausdrücklich die täglichen Pendlerinnen und Pendler. Das Landratsamt Rems-Murr beurteilt diese Verbindungen deshalb auch „als eine wertvolle Ergänzung der im Rems-Murr-Kreis hoch belasteten Verkehrsinfrastruktur“. Radeln sei ein zusätzliches und wirksames Instrument zur Förderung einer klimafreundlichen Mobilität - und passt zur Klimastrategie des Rems-Murr-Kreises, der bis 2035, spätestens 2040 klimaneutral sein will.

Nicht zu verwechseln ist die künftige Radschnellverbindung RS 5 mit dem touristischen Remstal-Radweg von Remseck nach Aalen, der 2019 zur Gartenschau eröffnet wurde. Dieser Radweg ist eher für gemütliche Radler und Familien mit Kindern gedacht und an Wochenenden bei schönem Wetter proppenvoll. Wer’s eilig hat und kräftig in die Pedale treten will, kann eines nicht mehr gar so fernen Tages auf die Radschnellverbindung RS 5 ausweichen.