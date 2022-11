Rasende Busfahrer in Waiblingen: Welche Erfahrungen ZVW-Leser gemacht haben

„Als treuer 201er-Kunde darf ich ebenfalls fast täglich morgens ab der Haltestelle Neustadt/Alte Schule live miterleben, wie die gescheiterten Rennfahrer, zwischenzeitlich als Busfahrer/-innen, ihr Hobby, den Rennsport mit dem Bus, ausleben“, schreibt uns der Waiblinger Rainer Lusch. Auch weitere Leser stimmen dem Neustädter Gerhard Märtterer zu. In unserem Artikel „Vollkaracho-Busfahrer an Sturz schuld?“ vom 4. November hatte sich Märtterer, der in einem Bus der Waiblinger Linie 201 gestürzt war, beschwert, dass Busfahren immer gefährlicher werde und viele Ältere Angst hätten.

Er müsse Märtterer „vollumfänglich“ recht geben, schreibt Rainer Lusch. Er habe sich schon öfter gefragt, ob die Busfahrer „mit dem doch sehr aggressiven Fahrstil verlorene Zeit wieder reinholen“ wollten. Wobei es auch noch, wenn auch leider nur wenige, Fahrer/-innen gebe, „die sich noch an geltende Verkehrsregeln halten“.

Auch die Waiblingerin Petra Haskell berichtet in einem Leserinnenbrief, dass sie und Bekannte ebenfalls festgestellt hätten, dass seit der Neuvergabe der Buslinien 2019 „das Busfahren fast schon gefährlich ist“. Sie fahre regelmäßig mit der Linie 201. Ruppiges Fahren der Busfahrer sei leider schon Normalität. „Pünktlichkeit ist ein Fremdwort und Bauarbeiten sind ein lächerliches Argument. Am Montag, 24.10.22, wartete meine Tochter 45 Minuten auf den 201 nach Waiblingen. 16.14 hätte einer kommen müssen, 16.55 kam erst einer.“ Circa zwei Wochen davor stand und wartete Petra Haskell auf den 201 Richtung Bittenfeld. „16.45 war die Abfahrtzeit, 30 Minuten später kam erst ein Bus.“

50 statt 70 km/h

Tempolimits würden von den Busfahrern auch nicht eingehalten und speziell in Neustadt werde statt 50 mindestens 70 km/h gefahren. „Mich rechtzeitig zum Aussteigen bereitmachen, traue ich mich nicht. Auch andere nicht, denn es scheint anderen Fahrgästen genauso zu gehen wie mir. Vollstart und Vollbremsung scheint der Fahrstil schlechthin zu sein“, schreibt Petra Haskell.

Der Waiblinger Franz Schubert hat sich „schon mehrfach bei den Buslinien beschwert. Es geschieht nichts. Im Gegenteil. Es wird beschwichtigt und akribisch erklärt, dass es doch ganz viele andere Ursachen gibt, nur nicht die Busfahrer.“ Eine Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer sei oft nicht zu erkennen. „Das habe ich schon in vielen Situationen erlebt, egal ob auf dem Fahrrad oder im Auto. Die Toleranz bleibt auf der Strecke, zum Beispiel wenn Busse so wie bei uns vor dem Haus die Kurve schneiden und den Gegenverkehr zwingen anhalten.“

Hier stellt sich laut Franz Schubert auch die Frage, „warum muss denn in einer 30er-Zone der Bus wiederholt täglich über den Gehsteig fahren? Eine vorsichtige Fahrweise sieht anders aus. Rücksichtnahme ist das schon überhaupt nicht.“ Natürlich gebe es auch positive Ausnahmen, die beweisen, dass es die Busfahrer können. „Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.“

Es müssten alle Beteiligten an einen Tisch. „Die Stadtverwaltung, die permanent feststellt, dass hier ein hohes Verkehrsaufkommen herrscht, aber alle ordnungsgemäß fahren. Die Busunternehmer und -fahrer, deren Zeitdiktat des Fahrplanes offensichtlich wichtiger ist als das Wohlbefinden ihrer Fahrgäste“, so Schubert.

Zuletzt stellt Franz Schubert folgende Fragen: „Wann wurde zuletzt die Taktzahl an die aktuellen Verkehrsverhältnisse, zum Beispiel erhöhte Parksituation an den Busstrecken, angepasst?“ Die in unserem Artikel vom 4. Artikel aufgeworfene Frage, ob es früher mehr Busunfälle gab als heute, passe indes überhaupt nicht. „Warum muss denn bei uns immer erst etwas passieren, damit etwas passiert?“