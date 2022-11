Rechtsrock in Baden-Württemberg: Welche Rolle spielt der Rems-Murr-Kreis?

Eine neue Broschüre der Landeszentrale für Politische Bildung (LPB) Baden-Württemberg liefert einen tiefen Einblick in die Rechtsrock-Szene. Journalist Timo Büchner hat dafür zahlreiche Quellen gesichtet und mit renommierten Szene-Kennern wie dem Undercover-Journalisten Thomas Kuban gesprochen. Was drinsteht – und welche Rolle der Rems-Murr-Kreis dabei spielt.

Skrewdriver-Konzert in Waiblingen-Hegnach

Das Konzert der britischen Rechtsrock-Band "Skrewdriver" gehört zu den Schlüsselmomenten der Verbreitung rechtsextremer Musik in Süddeutschland. Wir hatten in der Vergangenheit mehrfach darüber berichtet. 1993 trat die Band des Briten Ian Stuart Donaldson in Waiblingen-Hegnach auf und inspirierte mit diesem Konzert unter anderem Neonazi-Combos wie "Noie Werte". Ehemalige Mitglieder von "Noie Werte" wie Oliver Hilburger, der heute bei der rechten Pseudo-Gewerkschaft "Zentrum" aktiv ist, leben noch immer im Rems-Murr-Kreis.

Die Broschüre zeichnet nach, welche wichtige Rolle Ian Stuart Donaldson für die extreme Rechte in Baden-Württemberg spielte – und umgekehrt. Interessant ist auch folgender historischer Aspekt: "Die erste Band in der Bundesrepublik Deutschland, die extrem rechte Inhalte mit moderner Rockmusik verknüpfte, wurde 1977 in Baden-Württemberg gegründet" – und "Ragnaröck" im Nachbarlandkreis Ludwigsburg. "Die Mitglieder stammten aus dem Umfeld der NPD."

Sturmbrüder & Co: Bands aus Rems-Murr-Kreis und Region weiter aktiv

Es geht in der Broschüre aber nicht nur um die Historie rechtsextremer Musik. Timo Büchner spürt auch den Bands nach, die in den letzten Jahren in Kreis, Region und Land aktiv waren. Dabei kommt er zu dem Schluss: "Die Zahl aktiver Rechtsrock-Bands aus Baden-Württemberg weicht von der offiziellen Zahl des baden-württembergischen Landesamtes für Verfassungsschutz ab."

Unter den aktiven Bands finden sich mehrere aus der Region Stuttgart, darunter die "Sturmbrüder", die von Behörden dem Rems-Murr-Kreis zugeordnet werden. Sie zählen zum Netzwerk rund um die verbotene rechtsterroristische Organisation "Combat 18". Büchner zeichnet Formen der Vernetzung und Kooperation nach und gibt einen Überblick über die Aktivitäten der Bands.

Dabei geht es auch um neuere Strategien: So sollen Bands sich die Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg zu Nutze machen. Kurzfristig sollen Konzerte vom einen Bundesland ins andere verlegt werden, um die Behörden zu irritieren. "Die Arbeit der Sicherheitsbehörden ist Ländersache, weshalb der Grenzübertritt einen Zuständigkeitswechsel zur Folge hat", schreibt Büchner. Behörden würden zwar kooperieren, doch in beiden Ländern herrschen unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen, und die Kommunikation könne manchmal dauern. Rechtsextremisten nutzen das aus.

Warum die Broschüre?

Die Landeszentrale für politische Bildung versteht die Broschüre "Rechtsrock in Baden-Württemberg" als Hilfe, die rechtsextreme Szene im Land besser kennen- und beurteilen zu lernen. Dabei sollen auch "Handlungsoptionen gegen diese menschenfeindliche und demokratiefeindliche Ideologie aufgezeigt werden".

In Analysen, Zusammenfassungen und Interviews wirft Journalist Büchner Schlaglichter auf einen immer noch zu häufig unterschätzten Aspekt des Rechtsextremismus. Denn auch heute noch ist Rechtsrock eine Art Einstiegsdroge in die Szene. Konzerte finden meist unter dem Radar der Öffentlichkeit statt. Und, auch das zeigt Büchner auf, teilweise unter dem Radar des Verfassungsschutzes.