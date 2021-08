Der ehemalige Oberstarzt der Bundeswehr, Dr. Reinhard Erös aus dem bayerischen Mintraching, hat schon mehrfach Schmähreden gegen das Versagen des Westens in Afghanistan bei Vorträgen auch im Rems-Murr-Kreis gehalten, zuletzt 2019 in Remshalden. Wie er den Kollaps der afghanischen Regierung und die erneute Machtübernahme der Taliban einschätzt, und warum das westliche Engagement am Hindukusch von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, erläutert er in diesem Interview.

Während der