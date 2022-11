Rems-Murr-Arbeitsmarkt erlebt eine leichte Herbstbelebung

Im Rems-Murr-Kreis sank die Arbeitslosenquote in den vergangenen vier Wochen um 0,1 Prozentpunkte und liegt Ende Oktober bei 3,6 Prozent, teilt die Agentur für Arbeit in Waiblingen mit. „Vor allem bei den jungen Erwachsenen zeigt sich ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Dies ist für mich nicht überraschend, da im letzten Monat das neue Studiensemester begonnen hat und viele Jugendliche noch mit leichter Verspätung in ihre Ausbildung gestartet sind“, bewertet die Leiterin der Waiblinger Agentur für Arbeit, Christine Käferle, die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. „Auch bei den Älteren sehen wir einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Auf der anderen Seite spüren wir doch eine leichte Zurückhaltung, was die Stellenmeldungen und das Einstellungsverhalten der Unternehmen betrifft.“

Im vergangenen Monat meldeten sich 933 Personen bei der Waiblinger Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter Rems-Murr aufgrund der Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses arbeitslos. Im gleichen Zeitraum konnten 708 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden, 859 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Insgesamt sank die Zahl der arbeitslos Gemeldeten im Rems-Murr-Kreis im Vergleich zum Vormonat um 230 auf 8683 Personen. Vor einem Jahr waren kreisweit noch 513 Arbeitslose mehr gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 3,8 Prozent.

Landesweit leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit

Mit der Entwicklung in den letzten Wochen liegt der Rems-Murr-Kreis gleichauf mit dem landesweiten Trend. Auch in Baden-Württemberg nahm die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent ab. Anders als im Waiblinger Agenturbezirk ist landesweit jedoch im Vergleich zum Vorjahresmonat eine leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit zu beobachten. Im Oktober letzten Jahres betrug die Arbeitslosenquote für Baden-Württemberg 3,5 Prozent.

Wie bereits im September betraf der Rückgang der Arbeitslosigkeit insbesondere die Altersgruppe der unter 25-Jährigen. „Nach einem Anstieg über die Sommermonate pendelt sich die Arbeitslosenquote der jungen Erwachsenen wieder auf niedrigem Niveau ein. Das ist jahreszeitlich durchaus üblich“, sagt Käferle. Die Arbeitslosenquote dieser Altersgruppe sank im Rems-Murr-Kreis innerhalb des letzten Monates von 2,8 auf 2,4 Prozent. Im Oktober letzten Jahres lag sie noch bei 2,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote der über 50-Jährigen ging in den letzten vier Wochen um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent zurück, vor einem Jahr lag sie bei 4,1 Prozent. Die Reduzierung der Arbeitslosigkeit betraf beide Rechtskreise gleichermaßen. Während bei der Waiblinger Agentur im Vergleich zum Vormonat 135 weniger Personen arbeitslos gemeldet waren, ging die Zahl beim Jobcenter Rems-Murr um 95 arbeitslose Leistungsbezieher zurück. Insgesamt werden kreisweit derzeit 58,2 Prozent aller arbeitslos Gemeldeten vom Jobcenter Rems-Murr betreut.

„Die Nachfrage nach gut qualifizierten Fachkräften ist weiterhin groß. Daher ist uns besonders wichtig, Ungelernte für eine Qualifizierung zu gewinnen, um so die Beschäftigungschancen nachhaltig zu erhöhen. Auch für alle anderen bleibt Weiterbildung ein grundlegender Baustein für die Sicherung der eigenen beruflichen Zukunft“, betont Käferle den hohen Stellenwert der Weiterbildungsförderung. Seit Jahresbeginn wurden durch die Waiblinger Agentur für Arbeit und das Jobcenter Rems-Murr knapp 1000 berufliche Weiterbildungen gefördert. „Das ist ein wichtiger Beitrag. Dennoch denke ich, dass es hier noch weitere Potenziale gibt“, kommentiert der Geschäftsführer des Jobcenters Rems-Murr Karsten Bühl den aktuellen Stand.

609 zu besetzende Arbeitsstellen

„Daher suchen Arbeitsagentur und Jobcenter gemeinsam neue Wege, um die verschiedenen Weiterbildungs- und Unterstützungsmöglichkeiten noch bekannter zu machen. Unsere jüngste Weiterbildungsmesse war dafür ein gutes Beispiel: Weiterbildungsträger und unsere Kundinnen und Kunden wurden zu uns ins Haus eingeladen, um sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen und zu informieren“. Dieses niederschwellige und unkomplizierte Format sei ein voller Erfolg gewesen, ergänzt Käferle und plant gemeinsam mit Bühl entsprechende Angebote auch für die Zukunft.

Dem Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter wurden in den vergangenen vier Wochen 609 zu besetzende Arbeitsstellen gemeldet. Damit liegt die Zahl der Stellenmeldungen mit einem Minus von 30 Prozent deutlich unter dem Niveau von Oktober 2021. „Der Bestand an offenen Stellen ist mit über 3300 Angeboten aus dem Rems-Murr-Kreis weiterhin hoch. Wie sich die Nachfrage in den nächsten Monaten entwickelt, ist derzeit schwer einzuschätzen. Das hängt natürlich auch von den weiteren Folgen des Krieges gegen die Ukraine ab“, merkt Käferle an.