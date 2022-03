Die Polizei hat am Donnerstag (24.03.) im Rems-Murr-Kreis mit der Personalstärke von 66 Frau und Mann am Blitzermarathon teilgenommen. An 13 Kontrollstellen wurden 234 Fahrzeuge überprüft und 48 Verstöße gegen Geschwindigkeitsbeschränkungen registriert. Parallel dazu blitzten auch Ortspolizeien. Detail-Ergebnisse für Fellbach, Waiblingen, Weinstadt, Winnenden, Schorndorf und Backnang im Überblick.

