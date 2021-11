Die vierte Corona-Welle türmt sich auf, die Intensivbetten-Belegung nimmt zu und Rems-Murr-Landrat Dr. Richard Sigel sorgt sich um die Rems-Murr-Kliniken. „Es ist doch ein Irrglaube, wenn man in Stuttgart und Berlin davon ausgeht, dass die Krankenhäuser nach Corona einfach wieder in den Normalbetrieb gewechselt haben", so Sigel, der Aufsichsratsvorsitzender der Kliniken ist. "Wir können vom Personal in den Kliniken nicht verlangen, dass sie nach monatelangem pausenlosen Einsatz nahtlos