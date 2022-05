Rems-Murr-Kliniken: Auszeichnung für zwei Winnender Chefärzte

Prof. Dr. Markus Schaich und Prof. Dr. Hans-Joachim Strittmatter wurden wie im Vorjahr für ihre herausragenden Leistungen in der Palliativmedizin respektive Brustchirurgie mit dem anerkannten Gütesiegel „Top-Mediziner“ des Magazins Focus-Gesundheit ausgezeichnet. Während Prof. Schaich das zweite Mal in Folge in der Liste vertreten ist, zählt Prof. Strittmatter bereits seit zehn Ausgaben zu Deutschlands erstklassigen Spezialisten im jeweiligen Fachgebiet. Prof. Strittmatter ist überdies laut dem Magazin Stern einer von „Deutschlands ausgezeichneten Ärzten 2022“ im Feld der Brustchirurgie.

Markus Schaich ist Chefarzt der Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin und Leiter des Onkologischen Zentrums am Rems-Murr-Klinikum Winnenden. Zusammen mit seinem interdisziplinären Team betreut er Patienten mit Leukämien, Lymphomen, Plasmazellerkrankungen und soliden Tumoren. Gewürdigt wurde nun wiederholt seine Arbeit in der Palliativmedizin, die sich der ganzheitlichen Behandlung von Krebspatienten widmet, die unheilbar erkrankt sind. „Die Gewissheit, nur noch wenige Monate leben zu können, ist für jeden Patienten und die Angehörigen eine große Belastung. Daher ist es uns umso wichtiger, die Lebensqualität in dieser Zeit möglichst hochzuhalten. Dafür setzen wir zusätzlich zur Schulmedizin auch unterstützende Therapieverfahren ein“, erläutert Schaich. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz konnte er die Prüfer von Focus-Gesundheit besonders überzeugen. Zusätzlich hebt das Magazin seine Forschungsleistung hervor.

Große Patientenzufriedenheit und langjährige Erfahrung auf hohem Niveau

Als Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe in Winnenden und Schorndorf sowie Leiter des Brustzentrums Rems-Murr zählt Hans-Joachim Strittmatter bereits zu den renommierten „Top-Medizinern“. Mit der zusätzlichen Auszeichnung durch das Magazin Stern wurde die exzellente Qualität der Brustchirurgie nun zusätzlich bestätigt. „Mein Team und ich arbeiten jeden Tag daran, die bestmögliche Behandlungsqualität für unsere Patienten sicherzustellen. Deshalb erfüllt es uns umso mehr mit Stolz, dass dieses Engagement in diesem Jahr mit einer weiteren Empfehlung gewürdigt wurde“, freut sich Strittmatter über die doppelte Auszeichnung. Beide Magazine heben in ihren Begründungen vor allem die große Patientenzufriedenheit und langjährige Erfahrung auf hohem Niveau hervor. In seiner nach den Vorgaben der deutschen Krebsgesellschaften zertifizierten Einrichtung werden sowohl onkologische als auch plastisch-rekonstruktive Operationen durchgeführt. „Und das mit durchweg hervorragenden Ergebnissen“, wie Strittmatter betont. „Ich bin bereits seit mehr als 30 Jahren Brustchirurg und zusammen mit meinem Team verfügen wir über Expertise und lange Erfahrung. Das ist eine der wesentlichen Grundlagen für erfolgreiche Brustoperationen, auch bei der rekonstruktiven ästhetischen Brustchirurgie.“

Die Top-Mediziner der Focus-Ärzteliste werden in einem aufwendigen, mehrstufigen Verfahren ermittelt. In die engere Auswahl kommt nur, wer sich in Praxis und Wissenschaft durch eine hohe Fachkompetenz und herausragende medizinische Ausbildung auszeichnet.

Die anschließende Bewertung stützt sich nicht nur auf Befragungen der Nominierten, sondern vor allem auf Empfehlungen ihrer Patienten und gleichermaßen hoch qualifizierten Kollegen aus ganz Deutschland. Die jeweilige Behandlungsleistung der Ärzte und ihre Bewertung durch die Patienten ist der wichtigste Faktor für die Aufnahme in die Empfehlungsliste.