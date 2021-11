Angesichts rasant steigender Infektionszahlen haben die Rems-Murr-Kliniken den Aufsichtsrat informiert, dass nun der Wechsel in den Corona-Krisenmodus ansteht, zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern tritt ab Samstag, den 27. November, ein Besucherstopp in Kraft. Da es bisher keine ausreichende finanzielle Rückendeckung von Bund und Land gibt, haben die Rems-Murr-Kliniken einen Corona-Versorgungsplan aktiviert. Dazu gehören die Anpassung der nicht dringlichen planbaren Behandlungen an die