Für Zejnepe Gajtani ist es „die Kirsche auf dem Kuchen“. Vor einem Jahr kam sie aus dem Kosovo nach Deutschland, arbeitet seither am Rems-Murr-Klinikum und ist des Lobes voll. Der Arbeitgeber und der Rems-Murr-Kreis hätten ihre Erwartungen an ein sichereres Leben und bessere Arbeitsbedingungen übertroffen, sagt die Kinderkrankenschwester. Und nun könne sie auch noch in eine schönere Wohnung ziehen als ihre bisherige.

{element}

In wenigen Tagen wird die Pflegekraft in ein