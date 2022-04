Die Rems-Murr-Kliniken kehren schrittweise zurück in die Normalität. So wird die tägliche Besuchszeit ab Montag, 11. April, sowohl in Winnenden als auch in Schorndorf von 11 Uhr bis 19 Uhr ausgedehnt. Alle weiteren Regelungen wie ein Besucher pro Tag und Patient bleiben vorerst bestehen. Um den Eintritt für die Besucher zu beschleunigen, ist der Gesundheitscheck wesentlich vereinfacht worden, so dass der Check-In jetzt schneller geht und trotzdem ein hoher Schutz vor Infektion bestehen