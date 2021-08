Eine Erfolgsgeschichte, die so nicht viele für möglich gehalten hätten: Sieben Jahre nach Inbetriebnahme des Winnender Neubaus haben die Rems-Murr-Kliniken sich zu einer medizinischen Vorzeige-Einrichtung gemausert. Das sieht offenbar auch Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) so – sonst hätte er am Donnerstag keinen Multimillionen-Scheck für einen Erweiterungsbau mitgebracht. Nebenbei fasste er die neue Corona-Verordnung in zwei Sätzen zusammen.

Erfolgsgeschichte mit langem