Mitten in der Corona-Pandemie sind in Deutschland im Jahresvergleich 2020 zu 2021 angeblich sehr viele Intensivbetten abgebaut worden. Stimmt das? Auch in den Rems-Murr-Kliniken? Eine völlig verfehlte Gesundheitspolitik schnürt den Krankenhäusern die Luft ab und vergrößert durch konzeptionelle Fehler die finanziellen Defizite. Wirtschaftlichkeitszwang um jeden kontraproduktiven Preis, Fallpauschalen- und Pflegebudget-Irrsinn, Pflegenotstand, mangelnde Wertschätzung,