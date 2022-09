Rems-Murr-Kreis: 277 junge Menschen haben jetzt den Gesellenbrief in der Hand

Die allerbeste Note all jener jungen Menschen, die am Montag, 26. September, im Waiblinger Bürgerzentrum ihren Gesellbrief in die Hand gedrückt bekommen haben, hat Jonas Kurka, und er kommt aus Plüderhausen. Mit ihm zusammen freuten sich 277 Gesellinnen und Gesellen über den erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre.

Endlich konnte die Lossprechungsfeier wieder ganz in echt, also gemeinsam im festlichen Rahmen und mit einem großen Gruppenbild stattfinden. Die Jahre davor hatte die Corona-Pandemie diesen wichtigen Termin, den offiziellen Abschluss der Lehrzeit verhindert. Dabei, so stellte Kreishandwerksmeister Thomas Schiek fest, sei die gesellschaftliche Anerkennung des Handwerks größer, als man oft denke. „Das Handwerk ist unverzichtbar, ohne Handwerk geht es nicht, das hat man vor allem in den letzten 2 ½ Jahren gemerkt.“ Home-Office und Rückzug ins sichere Private gebe es bei den Handwerkern nicht. Denn wenn der Kunde an Weihnachten anrufe, dass das WC verstopft ist – „soll ich dann sagen, wir sind im Home-Office? Nein - wir müssen zum Kunden raus“.

Insgesamt 130 Handwerksberufe gebe es, sagte Herbert Titze, stellvertretender Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Rems-Murr. Die 277 jungen Menschen, die jetzt den Gesellenbrief in der Hand halten und damit einen neuen Lebensabschnitt beginnen, seien, sagte er, „die Hoffnungsträger der Wirtschaft“.

Ausgezeichnet

Diese Gesellinnen und Gesellen haben ihre Ausbildung in einem Betrieb im Rems-Murr-Kreis ausgezeichnet abgeschlossen:

Innungspreisträger (Gesamtnote Gut)

Sven Bürkle, Fellbach; Florentin Horn, Stuttgart; Marvin Kögel, Winnenden; Julian Kugler, Kaisersbach; Lars Lange, Waiblingen; Wiktor Svvidis, Backnang; Jonas Völzke, Winterbach; Ricarda Schuster, Remseck; Ina Herz, Backnang; Vera Hilde Wörz, Stuttgart; Julia Pfarr, Mössingen; Cornelia Rechsteiner, Eberhardzell; Selina Samuel, Kelkheim; Ole Hagen Abendroth, Kernen; Sebastian Doderer, Backnang; Edina-Magdalena Hauschildt, Waiblingen; Alexander Heinrich, Korb; Jonas Wolff, Welzheim; Aryan De Cesare, Heilbronn; Ilie Ordace, Raunheim; Benny Becker, Reichenbach; Alexander Katzenmaier, Göppingen; Niklas Lampe, Stuttgart; Oliver Stengert, Hildizhausen; Bruno Kirchner, Winterbach; Tim Koppenhöfer, Alfdorf; Dawid Rucinski, Schorndorf; Moritz Traber, Waldorfhäslach; Rosalie Uber, Schorndorf; Denis Fetoshi, Weinstadt; Francesco Guercio, Winnenden; Patricia Andres, Backnang; Melisa Kiper, Rudersberg; Sina Alessa Proeber, Fellbach; Julia Stolper, Schwaikheim; Lejna Sabljo, Murr; Fridolin Becker, Michelfeld; Steffen Nollenberger, Kirchheim; Jonas Strohmaier, Auenwald; Susanna Przewodnik, Winnenden; Paul David, Ludwigsburg; Hannes Simon Decker, Stuttgart; Malte Eberle, Winterbach; André Jurgis Fegg, Lichtenwald, Luca Kinzel, Weissach im Tal; Lucia Kniep, Kernen; Hanne Sofie Layer, Backnang, Jonas Lutz, Backnang; Eric Martin, Stuttgart; Isabel Schneider, Stuttgart; Julio Philip Schneider, Schorndorf, Fabian Maximilian Stolz, Schorndorf; Fabio Villavecchia, Stuttgart; Timm Dieterich, Leutenbach; Marco Julian Putschögl, Urbach; Jannis Spieth, Esslingen; Quirin Taxis, Murrhardt;

Kammerpreisträger (Gesamtnote Sehr gut)

Felix Groß, Baiersbronn; Florian Bareiß, Rudersberg; Dario Leyhr-Ludwig, Waiblingen.

Otto-Frey-Preisträger (beste Prüfung)

Jonas Kurka, Plüderhausen.