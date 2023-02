Rems-Murr-Kreis: Angeblich gefährliche Chemikalien im Grundwasser

Auch das Grundwasser im Rems-Murr-Kreis ist teilweise belastet mit sogenannten „Ewigkeits-Chemikalien“: PFAS (gesprochen: Pi-fass) oder PFC (Peh-eff-zeh). Beide Abkürzungen bezeichnen als Oberbegriffe Gruppen von insgesamt rund 10.000 verschiedenen per- und polyfluorierten Chemikalien. Sie gelten als potenziell gesundheitsschädigend. Doch ist das hier auch der Fall?

Auf einer am Donnerstagmorgen (23.2.) von der Tagesschau online veröffentlichten interaktiven Karte, werden mehr als 1500 Orte bundesweit ausgewiesen, an denen PFAS in den vergangenen paar Jahren gemessen worden seien. Darunter sind zwölf Mess-Stellen im Rems-Murr-Kreis. Die Karte sei ein Ergebnis einer langwierigen Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung in Zusammenarbeit mit dem internationalen „Forever Pollution Project“.

Die Tagesschau berichtet: „PFAS sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und werden fast überall eingesetzt: In Regenjacken (vor allem die modernen wasserabweisenden Outdoor- und Trekkingjacken, von denen durch Abrieb oder beim Waschen PFAS-Partikel ins Wasser gelangen können, Anm. d. Red.) und Pfannen, aber auch in Kettenfett, Zahnseide, Burgerpapier, Kosmetik oder Skiwachs. Die Stoffe kommen in der Natur nicht vor und können weder durch Wasser noch durch Licht oder Bakterien zeitnah abgebaut werden.“

Messwerte in diesen Ortschaften

Auf der Online-Karte der Tagesschau tauchen folgende Mess-Orte im Rems-Murr-Kreis auf, an denen PFAS im Grundwasser, in folgender Konzentration (Nanogramm pro Liter) entdeckt worden sein soll:

Waiblingen: 12 ng PFAS im Grundwasser, an einer Stelle gemessen im Jahr 2017.

Weinstadt-Beutelsbach: 31 ng PFAS im Grundwasser, an einer Stelle gemessen im Jahr 2017.

Remshalden-Geradstetten: 19 ng PFAS im Grundwasser, an einer Stelle gemessen im Jahr 2018.

Remshalden-Grunbach: 17 ng PFAS im Grundwasser, an einer Stelle gemessen im Jahr 2018.

Schorndorf: 27 ng PFAS im Grundwasser, an einer Stelle gemessen im Jahr 2018; 24 ng PFAS im Grundwasser, an einer Stelle gemessen im Jahr 2018.

Urbach: 15 ng PFAS im Grundwasser, an einer Stelle gemessen im Jahr 2018.

Plüderhausen: 20 ng PFAS im Grundwasser, an einer Stelle gemessen im Jahr 2017; 45 ng PFAS im Grundwasser, gemessen im Jahr 2018.

Welzheim: 22 ng PFAS im Grundwasser, an einer Stelle gemessen im Jahr 2017.

Cottenweiler (Weissach im Tal): 19 ng PFAS im Grundwasser, an einer Stelle gemessen im Jahr 2017.

Murrhardt: 12 ng PFAS im Grundwasser, an einer Stelle im Jahr 2017 gemessen, angeblich nahe des Murr-Ursprungs.

Landratsamt: Nur geringfügige Belastung

"Die untersuchten Stellen sind dem Landratsamt bekannt. Diese sind Teil des Grundwasser-Überwachungsprogramms der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)", schreibt die Pressestelle des Landratsamtes des Rems-Murr-Kreises auf Nachfrage dieser Zeitung.

Im Auftrag des Landes Baden-Württemberg würden jährlich etwa 5000 Grundwasserproben aus etwa 2200 Grundwasser-Messstellen entnommen und untersucht. Zwischen 2015 und 2018 hatte die LUBW an 52 Messstellen der LUBW und 179 Mess-Stellen des Kooperationsmessnetz Wasserversorgung im Rems-Murr-Kreis das Grundwasser auf PFC/PFAS beprobt. Die Daten aus der Tagesschau-Recherche seien keine Daten aus neueren Untersuchungen.

"Bei den Erhebungen aus den Jahren 2015 bis 2018 handelt es sich um einmalige Messungen. Die festgestellten Werte liegen unter den sogenannten Geringfügigkeits-Schwellenwerten." Sofern Grenzwerte überschritten worden wären, wäre mit Maßnahmen zum Schutze der Verbraucher zu rechnen gewesen, so die Pressestelle.

Wo wurde genau gemessen?

Die interaktive Karte der Tagesschau weist zwar genauere Messstellen-Bezeichnungen aus, unter anderem auch Namen von Unternehmen als Grundstückseigner. Da jedoch nicht zwangsläufig diese Unternehmen die Verursacher von PFAS-Spuren im Grundwasser sein müssen und Geringfügigkeits-Schwellenwerte nicht überschritten wurden, wäre ihre Nennung müßig und ungerecht. Zudem gilt die Unschuldsvermutung.

Sind die gemessenen Werte gefährlich?

Können wirklich keine Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier durch 12 bis 31 Nanogramm PFAS pro Liter Grundwasser entstehen?

Ein Problem der Beurteilung: PFAS ist ein riesiger Sammelbegriff unterschiedlichster Stoffe. Einige dieser Stoffe gelten als gefährlicher als andere und manche womöglich sogar als unbedenklich. Die Wissenschaft steht hier leider in vielen Bereichen noch am Anfang. Man müsste schon wissen, welche Stoffe genau im Grundwasser nachgewiesen wurden ...

Unter PFAS subsumiert ist beispielsweise auch Polytetrafluorethylen, Markenname Teflon, das in der Beschichtung von Pfannen und Töpfen verwendet wird. An Teflon scheiden sich seit Jahren die Geister. Das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung sieht Gesundheitsgefahren erst ab einer Erhitzung von Teflon auf 360 Grad Celsius und mehr. (Vgl. Bericht der Verbraucherzentrale BRW.)

"PFC werde nicht über Hautkontakt (z. B. Tragen einer Regenjacke), sondern über Lebensmittel (z.B. Getreide, Kartoffeln, Karotten, Wildschweinleber) und Trinkwasser aufgenommen", teilt das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises mit. Einige der Fluorverbindungen wie PFOA habe die Europäische Union (EU) bereits als „besonders besorgniserregend“ eingestuft. "Seit dem 04.07.2020 dürfen sie daher bis auf wenige Ausnahmen in der EU nicht mehr hergestellt oder in den Verkehr gebracht werden."

Es bleiben demnach folgende Fragen offen:

Welche PFAS genau wurden im Rems-Murr-Kreis im Grundwasser gefunden? Sind auch als gefährlich bewiesene PFOA oder PFOS (siehe unten) darunter?

Wie wirken sich 12 bis 31 Nanogramm pro Liter Grundwasser in der jeweiligen Ortschaft auf die Nanogramm-Gehalte im Trinkwasser aus, das die Menschen zu sich nehmen? Und wie auf die Nanogramm-Gehalte, die sich im Blutplasma nachweisen ließen? Das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises bestätigte lediglich: "Nach der Trinkwasserverordnung liegt der Grenzwert bei 0,10 µg/l PFAS."

Das sagen LUBW und Umweltministerium

Tatjana Erkert, Sprecherin der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW), sagte dieser Zeitung: „Wir hatten noch nicht die Zeit, uns die Tagesschau-Karte im Detail anzuschauen.“ Sie könne aber bestätigen, dass die LUBW in bestimmten Abständen turnusgemäß, aber auch verdachts- und anlassbezogen Grundwasserproben untersuche, auch auf PFAS. Die LUBW stelle eigene Karten mit Messergebnissen online zur Verfügung („PFC-Karten“).

„Das Land fördert über die Förderrichtlinie Wasserversorgung Maßnahmen zur Aufbereitung von Trinkwasser durch die Wasserversorger in der Region“, heißt es in einer Mitteilung des Landes-Umweltministeriums zu PFAS schon vom 31.5.2022. Ergebnisse von regelmäßigen Boden- und Grundwasseruntersuchungen durch die LUBW zeigten, „dass auch Böden fernab von industriellen oder landwirtschaftlichen Einflüssen teilweise zu hohe PFC-Gehalte aufweisen.“ In der Konsequenz setze sich Baden-Württemberg für einen weitgehenden Verzicht von PFC/PFAS auf Bundesebene und in der Europäischen Union ein.

Diese Mitteilung nahm Bezug auf einen großen PFAS-Verunreinigungsfall im Landkreis Rastatt. Landwirte hatten dort Anfang der 2010er-Jahre mutmaßlich mit PFAS belasteten Kompost ausgebracht, der aus verunreinigtem Papierschlamm hergestellt worden war. So weist die interaktive Karte der Tagesschau auch der Region Rastatt/Baden-Baden die höchsten PFAS-Belastungen in Baden-Württemberg zu: Hier wurden mancherorts 2019 angeblich bis zu 1,34 Millionen ng PFAS im Boden gemessen. 2013 begann die stabsmäßige behördliche Aufarbeitung des Verunreinigungsfalls und es bildete sich eine Landesstabsstelle PFC (PFAS) im Regierungspräsidium Karlsruhe.

Wie gesundheitsgefährdend sind PFAS?

Auf der Internetseite dieser Stabstelle ist umfangreiches Informationsmaterial abrufbar. Dort heißt es: „Die Aufnahme von PFC-Verbindungen erfolgt überwiegend oral durch PFC-verunreinigtes Trinkwasser oder den Verzehr verunreinigter Lebensmittel. Auch können PFC-Verbindungen in geringerem Maße über die Haut oder die Atemwege in den Körper gelangen.“

Die vielen verschiedenen PFAS- beziehungsweise PFC-Verbindungen weisen unterschiedliche auf Mensch und Umwelt wirkende Eigenschaften auf. „In Tierversuchen erwiesen sich die bekanntesten PFC-Vertreter PFOS und PFOA nach kurzzeitiger Belastung über die Nahrung, die Luft und die Haut als mäßig toxisch. In Langzeitstudien mit Ratten und Mäusen konnten beide Chemikalien jedoch die Entstehung von Leberkrebs und anderen Tumoren (Umweltbundesamt 2019) fördern“, so die PFC-Stabsstelle des RP Karlsruhe.

Grenzwerte, die als unbedenklich gelten

Verschiedene Studien deuteten auf einen Zusammenhang von PFAS-/PFC-Belastungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Menschen hin, so die Stabsstelle. „Für PFOS und PFOA wurden Humanbiomonitoring-Werte zur Beurteilung der Konzentration in einem Körpermedium (z.B. Blutplasma) festgelegt.“

Der HBM-I-Wert entspreche der Konzentration, bei deren Unterschreitung nach aktuellem Stand der Bewertung nicht mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zu rechnen ist. In Bezug auf PFC gelten für die Unterverbindungen PFOA und PFOS folgende HBM-I-Werte:

2 ng PFOA / ml Blutplasma (entspricht 2 µg PFOA / Liter Blutplasma),

5 ng PFOS / ml Blutplasma (entspricht 5 µg PFOS / Liter Blutplasma)

Der HBM-II-Wert entspricht der Konzentration eines Stoffes in einem Körpermedium, bei deren Überschreitung eine als relevant anzusehende gesundheitliche Beeinträchtigung möglich ist. Einen solchen HBM-II-Wert für PFOA und PFOS gab es bislang nicht, das Umweltbundesamt hat jedoch im März 2020 folgende Werte veröffentlicht:

Für Frauen im gebärfähigen Alter

5 ng PFOA / ml Blutplasma (entspricht 5 µg PFOA / Liter Blutplasma)

10 ng PFOS / ml Blutplasma (entspricht 10 µg PFOS / Liter Blutplasma)

Für alle übrigen Bevölkerungsgruppen