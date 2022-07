Rems-Murr-Kreis: Bahn-Chaos am Montagmorgen (11.07.)

Nach einer Oberleitungsstörung am Hauptbahnhof Stuttgart am Samstag (09.07.) herrscht am Montagmorgen (11.07.) Chaos an den Bahnhöfen. Viele Fahrgäste fragen sich: Kommt eine S-Bahn? Kommt keine? Banges Warten am Waiblinger Bahnhof.

An den Bahnhöfen an der Remsschiene in Gmünd, Schorndorf und Waiblingen herrschte am Montagmorgen das erwartete Durcheinander. Die Blicke der Kundschaft auf den Bahnsteigen waren meist gen Himmel gerichtet. In Richtung der Anzeigetafel, wo sich die Informationen teilweise im Minutentakt änderten.

Auf den ratlosen Laien wirkte es phasenweise, als steure ein Zufallsgenerator die Anzeigen. Hauptbotschaft auf den Laufbändern: "Es kommt weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen". Bei der S-Bahn fuhren offizielle alle Linien im Halbstundentakt, wobei das teilweise eher Theorie als Praxis war. Ganz zusammengebrochen war der Verkehr Richtung Stuttgart aber nicht, Beispiel Waiblingen: An Gleis 6 fuhr kurz nach halb neun tatsächlich ein MEX 13 aus Richtung Aalen ein und dann in Richtung Stuttgart auch weiter.

Die Frage, die momentan viele bewegt: Wie wird die Lage am Montag im abendlichen Pendelverkehr sein? Oder wird sich das System auch am Dienstag noch nicht beruhigen. Wir aktualisieren unsere Berichterstattung, sobald wir mehr wissen.

Folgende S-Bahnlinien fahren im Halbstundentakt:

S1 Kirchheim (T) – Herrenberg

S2 Schorndorf – Filderstadt

S3 Backnang – Vaihingen

S4 Backnang – Schwabstraße

S5 Bietigheim – Schwabstraße

S6 Weil der Stadt – Schwabstraße

S60 Böblingen - Renningen - Stuttgart Zuffenhausen.

Wie der VVS mitteilt, läuft die Instandsetzung der Leit- und Sicherungstechnik auf Hochtouren. Mit Ausfällen und Teilausfällen müsse jedoch noch bis mindestens Donnerstag (14. Juli) gerechnet werden. Die Fahrplanabweichungen des Folgetages werden tagtäglich in elektronische Auskunftsmedien eingearbeitet. An örtlichen Bahnsteiganzeigen im S-Bahntunnel kommt es derzeitig zu Störungen. Fahrgäste werden gebeten, auf Lautsprecheransagen zu achten und regelmäßig Ihre Reiseverbindung in den elektronischen Auskunftsmedien zu prüfen.