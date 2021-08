Rems-Murr-Kreis: „Corona-Teststrategie zum Schulstart steht“ - Keine Umstellung auf Lolli-Tests

Der Landkreis hat laut seiner Pressemitteilung die Sommerferien gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt genutzt und die zusammen mit den Schulen, dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt entwickelte und praktizierte Corona-Teststrategie fit fürs neue Schuljahr gemacht. Dies diene dazu, den Schulbetrieb nach den Sommerferien möglichst durchgängig aufrechtzuerhalten und Präsenzunterricht und Betreuung sicher zu gestalten.

Bereits im Herbst 2020 hatte im Rems-Murr-Kreis das erste Corona-Schnelltestzentrum in Baden-Württemberg für Schulen und KiTas den Betrieb aufgenommen, um Corona-Schnelltests für ganze Schulklassen oder KiTa-Gruppen mit geringem Aufwand für die Einrichtungen durchführen zu können. Mit Einführung der indirekten Testpflicht an Schulen wurde das Testzentrum in Winnenden bereits im Frühjahr 2021 komplett auf PCR-Nachtestung umgestellt. Positive Schnelltests in Schulen und Einrichtungen können dort regelmäßig noch am gleichen Tag mit einem PCR-Test validiert werden, um den Schulbetrieb nicht länger als nötig zu unterbrechen.

Dies wurde ermöglicht durch die enge Zusammenarbeit mit der Labormedizin der Rems-Murr-Kliniken. Ein detaillierter Leitfaden des Gesundheitsamtes, wie die Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg im Schulalltag konkret umgesetzt werden können, unterstützt die Schulen zusätzlich beim Umgang mit der Pandemie.

Die Teststrukturen ergänzt die eigens entwickelte App RMK-Cosima. Sie ermöglicht eine schnelle Durchführung von Reihentestungen an Schulen und die digitale Erfassung der Ergebnisse - ohne eine aufwändige Zettelwirtschaft. Die Meldung der Testergebnisse ans Gesundheitsamt erfolgt automatisch und muss nicht zusätzlich zum Tagesgeschäft erledigt werden. Als Bonus sind die Testergebnisse für die Schüler in der App als Nachweis nutzbar - zum Beispiel für Reisen in andere Bundesländer.

Vorgang würde Tage dauern

Mit dem Schulamt und der Labormedizin der Rems-Murr-Kliniken abgestimmt wurde in den Sommerferien auch eine Umstellung auf PCR-Pooltests. Bei diesen sogenannten Lolli-Tests werden die Proben einer Klasse gemeinsam im Labor untersucht. Nur wenn positive Fälle dabei sind, findet eine Einzelauswertung, also eine Nachtestung der Klasse, statt. Dieser Vorgang dauert dann mehrere Tage. PCR-Tests sind zwar genauer, müssen aber im Gegensatz zu den Schnelltests, die vor Ort ausgewertet werden, ins Labor zur Auswertung. Das heißt: Alle Schulen müssten zweimal in der Woche ihre Proben an ein Labor schicken. Bei 50 000 Schülern im Rems-Murr-Kreis wäre dies logistisch und finanziell ein erheblicher Aufwand. Zudem sind auch die PCR-Kapazitäten der Labore begrenzt. Dagegen bieten Schnelltests gegenüber PCR-Pooltests den Vorteil, dass sie in Echtzeit ausgewertet werden können.

Die umfassende Struktur aus App und PCR-Testzentrum für Reihen- und Nachtestungen im Rems-Murr-Kreis hat aus Sicht des Krisenstabes im Landratsamt gegenüber PCR-Pooltests große Vorteile. Daher setzt der Rems-Murr-Kreis für Schulen weiterhin auf unter Aufsicht durchgeführte Schnelltests und die App RMK-Cosima - zumindest in den kreiseigenen Schulen. „Unsere Struktur ist nicht nur schnell und digital, sondern es ist auch eine schnelle PCR-Auswertung immer dann gesichert, wenn es darauf ankommt. Auch Reihentestungen mit PCR-Test sind in Schulen und Kitas jederzeit möglich, wenn es hierzu Anlass geben sollte“, sagt Juliane Jastram aus der Pressestelle des Landratsamtes. „Selbstverständlich können sich Schulträger im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auch anders entscheiden“, so die Vertreterin der Pressestelle weiter.

„Verlässliches Testen ist ein wichtiger Baustein beim Infektionsschutz und hilft dabei, die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs zu sichern“, sagt Sabine Hagenmüller-Gehring, Leiterin des Staatlichen Schulamtes in Backnang zur Teststrategie. „Unsere Schulen wurden durch das weitsichtige Vorgehen des Landratsamts bei der Umsetzung der Teststrategie von Beginn der Pandemie an in jeder Hinsicht sehr gut unterstützt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit Hilfe der Maßnahmen des Landratsamts auch im neuen Schuljahr die Teststrategie verlässlich in den Schulen umsetzen können.“

Schülerausweis als Test-Nachweis?

Kritisiert wird im Landratsamt, dass der Schülerausweis als Nachweis für einen Schnelltest ausreichen soll. „Wir sind im Rems-Murr-Kreis für pragmatische und einfache Lösungen. Deshalb haben wir eine digitale Lösung zum Testnachweis etabliert, mit der man in den Schulen auf Zettelwirtschaft verzichten und voll digital arbeiten kann. Aber nur noch den Schülerausweis als Testnachweis, das ist für mich eine Lösung, die am Infektionsschutz vorbeigeht und diesen nicht ernst nimmt. Wie will man sicherstellen, dass ein Schüler mit Schülerausweis auch getestet wurde? Wenn man keine validen Lösungen für einen Testnachweis hat, dann sollte man aber ehrlicherweise ganz auf die Testpflicht in den Schulen verzichten“, so Rems-Murr-Landrat Dr. Richard Sigel.