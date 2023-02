Rems-Murr-Kreis: Die Biotonne ist Pflicht - diese Müll-Regeln müssen Sie kennen

Sie ist 78 Jahre alt und kommt aus Remshalden. Sie bezeichnet sich selbst und ihre Altersgenossinnen und -genossen deshalb als „wir Alten“. Dennoch: Sie ist viel in Internet-Chats unterwegs. Und muss sich dort, erzählt sie, manchmal von jungen Chat-Teilnehmern beschimpfen lassen. Der Vorwurf: Was die Alten den Jungen doch für eine kaputte Welt hinterlassen hätten. Und dabei, stellt sie fest, verweigern so einige junge Menschen eine ganz einfache Umweltschutzmaßnahme.

Geld fürs Biotonnen-Märkchen sparen?

Sie versucht nicht, irgendeine Verantwortung wortreich von sich wegzureden. Doch sie erlebt es des Öfteren, sagt sie, dass jüngere Menschen älteren Menschen ihren Lebensstil vorwerfen. Wegen der Klimakrise, des Insektensterbens und aller anderen Umweltprobleme in der Welt. Nach dem Motto: Ihr seid schuld und wir sind unserer Zukunft beraubt.

Aber, sagt sie, eins versteht sie nicht: Sie wirft ihren Bioabfall in die Biotonne. Doch so manche aus Jahrgängen, die deutlich nach ihr geboren wurden, benutzen offenbar keine Biotonne. Und diese Leute könnten auch nicht auf einen Kompost im Garten zurückgreifen. Sie würden ihren Biomüll in die normale Abfalltonne werfen. Wollen sie Geld sparen und das Geld für das Tonnen-Märkchen, das übrigens gerade gekauft werden musste, einsparen?

Darf das sein? Ist das gut, klug, umweltfreundlich, verantwortungsbewusst? Und: Ist das zulässig? Nein, sagt die Abfallwirtschaft Rems-Murr AWRM – und erklärt:

Die Biotonnen-Regeln der Abfallwirtschaft Rems-Murr

Ist die Biotonne Pflicht?

Grundsätzlich ja.

Wer muss eine haben, wer nicht?

Jeder private Haushalt, der organische Abfälle, Grüngutabfälle, Eierpappkartons oder Sägespäne von unbehandeltem Holz in der Tonne entsorgen möchte. Nicht jeder Haushalt muss dabei aber zwingend eine eigene Tonne haben. Mehrere private Haushalte können sich zu einer Haushaltsgemeinschaft zusammenschließen und Bioabfälle gemeinsam in einer Tonne entsorgen.

Gibt es Ausnahmen?

Einzige Ausnahme von dieser Pflicht ist, so heißt es von der Abfallwirtschaft Rems-Murr, eine ordnungsgemäße Eigenverwertung, also Kompostierung, der Bioabfälle. Dies muss allerdings bei der AWRM beantragt werden. Es gelten bestimmte Vorgaben wie zum Beispiel genügend Fläche zum Ausbringen des erzeugten Komposts. Keine Biotonne vorhalten müssen außerdem Gewerbetreibende. Diese können aber die Teilnahme an der Biomüllabfuhr beantragen. Allerdings nur dann, wenn die anfallenden Bioabfälle nach Art und Menge den in Haushalten anfallenden Abfällen vergleichbar sind.

Ist das gesetzlich geregelt?

Geregelt ist die Entsorgung von Abfällen in der Biotonne im Rahmen der Überlassungspflicht nach Paragraf 17 Absatz 1 und 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG). Für Privathaushalte ist vor allem dieser Satz wichtig: Erzeuger oder Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen sind „diese Abfälle den nach Landesrecht zur Entsorgung verpflichteten juristischen Personen (öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger) zu überlassen, soweit sie zu einer Verwertung auf den von ihnen im Rahmen ihrer privaten Lebensführung genutzten Grundstücken nicht in der Lage sind oder diese nicht beabsichtigen“. Beispiele für Bioabfälle, die in die Biotonne gehören, sind

Speisereste, Gemüseabfälle

Obst-, Nuss- und Eierschalen

Laub und Rasenschnitt

Baum-, Strauch- und Heckenschnitt

Sonstige biologisch abbaubare Pflanzenabfälle

Darf Biomüll auch in die Restmülltonne?

Nein.

Warum nicht?

In der Restmülltonne Stoffe zu entsorgen, die getrennt bereitgestellt werden müssen, ist verboten. Das ist, heißt es von der AWRM, ebenfalls im Kreislaufwirtschaftsgesetz geregelt. Da steht in Paragraf 9, Absatz 1: „..., sind Abfälle getrennt zu sammeln und zu behandeln“.

Was ist der Sinn hinter diesem Gesetz?

Es gibt viele gute Gründe, Biomüll getrennt zu sammeln. So ist zum Beispiel für die Nutzer die Leerungsgebühr der Biotonne niedriger als die der Hausmülltonne. Aus ökologischer Sicht ist die Weiterverwertung von Bioabfällen besonders wertvoll. Nicht nur, dass in der kreiseigenen Biovergärungsanlage hochwertiger Biokompost hergestellt wird. Bei der Verarbeitung der Bioabfälle entsteht Biogas, welches in Strom und Wärme umgewandelt wird. Im Jahr 2021 konnten insgesamt rund 9000 MWh Strom in das öffentliche Netz eingespeist werden. Mit dieser Menge können etwa 3000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Eine saubere Alternative zu fossiler Energie. Und je mehr Haushalte ihre Bioabfälle in die braune Tonne geben, desto mehr CO2 kann eingespart werden.

Wenn die Biotonne Pflicht ist: Wie wird kontrolliert, ob die Leute eine haben?

Aktuell gibt es bei der AWRM noch kein sogenanntes „Behälteridentsystem“. Das ist ein digitales System zur Erkennung und Verwaltung der Abfallbehälter. Mittels eines kleinen Funk-Elements kann jede Mülltonne eindeutig einem Grundstück zugeordnet werden. Dieses soll im Rahmen des Abfallwirtschaftskonzepts ab dem Jahr 2027 eingeführt werden. Eine genaue Zuordnung von Biotonnen zu Haushalten ist derzeit daher nicht möglich. Jedoch wird der Anschluss der Haushalte an die Biotonne über die verkauften Gebührenmarken regelmäßig validiert.

Was passiert, wenn jemand keine Tonne hat, aber eine haben sollte?

Melden der Außendienst, die Müllwerker oder Nachbarn eine fehlende Biotonne, wird dies überprüft. Der Haushalt wird dann zur Nutzung der Biotonne verpflichtet, sofern eine Befreiung wegen Eigenverwertung nicht möglich ist.

Wo können Biotonnen bestellt werden?

Die Tonnen für den Biomüll werden vom Rems-Murr-Kreis kostenlos zur Verfügung gestellt. Zur Bestellung gibt es ein Online-Formular.

Ist es damit getan?

Nein. Damit die Biotonne geleert wird, muss außerdem eine gültige Marke auf den Tonnendeckel geklebt werden. In diesem Jahr war der späteste Termin dafür der 30. Januar. Wer sich erst jetzt eine Biomülltonne besorgt, kann die Marke nachordern und zahlt nur den anteiligen Preis. Die Marken können entweder online bestellt werden. Oder sie können in Verkaufsstellen vor Ort gekauft werden. Diese sind im Internet gelistet.