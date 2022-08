Rems-Murr-Kreis: Endlich Regen in Aussicht - doch jetzt droht Hochwasser

Seit einer gefühlten Ewigkeit hat es im Rems-Murr-Kreis nicht mehr richtig geregnet. Wer durch die Stadt oder über Landstraßen fährt, sieht oft verbranntes Grün und verwelkte Blumen. Die Pegelstände in den Seen und Flüssen sind in den letzten Wochen dramatisch gesunken, außerdem steigt die Waldbrandgefahr. Kurz: Es braucht endlich wieder Regen. Das Problem: Die Hochwasser-Gefahr ist aktuell ziemlich groß.

Abkühlung gefällig? Viel Regen und kühle Temperaturen erwartet

Im Laufe dieser Woche werden im Rems-Murr-Kreis ergiebige Regenschauer erwartet. Laut dem Onlineportal "Wetter.com" soll es vor allem gegen Ende der Woche intensiv regnen.

Während zu Beginn der Woche noch hochsommerliche Temperaturen mit bis zu 30 Grad erwartet werden, zieht spätestens gegen Mittwochabend (16.08.) eine große Unwetterfront heran. In der Nacht kann es dann im ganzen Rems-Murr-Kreis zu schweren Gewittern kommen.

Am Donnerstag (18.08.) soll es den ganzen Tag über stark regnen, vereinzelt können noch Gewitter auftreten. Auch am Freitag (19.08.) muss mit Regen gerechnet werden. Durch das drohende Unwetter ist es wohl auch mit der Hitze im Rems-Murr-Kreis vorerst vorbei. Für Donnerstag gibt das Portal nur noch 21 Grad an. Es kühlt also deutlich ab, ein Temperatursturz von rund zehn Grad wird erwartet.

Achtung: Hochwasser-Gefahr durch Starkregen

Obwohl die Natur dringend Regen benötigt, besteht durch die aufziehende Unwetterfront gleichzeitig eine große Hochwasser-Gefahr. Trifft Starkregen auf trockenen Boden, drohen Sturzfluten und Überschwemmungen, erklärt Agrarwissenschaftler Richard Beisecker gegenüber dem MDR.

Durch den vertrockneten Boden fließe das Regenwasser nur oberflächlich ab. "Die trockene und verkrustete Bodenoberfläche kann das Regenwasser nicht aufnehmen. Das nennt man Hydrophobie. Das Wasser versickert dann nur in den Rissen und Wurzelbahnen."

Das Problem laut Beisecker: "Je weniger feucht der Boden von Anfang an ist und je weniger Humus er enthält, desto gefährlicher ist ein Starkregen für den Boden. In abschüssigen Gebieten können Sturzfluten und Überschwemmungen die Folge sein – obwohl die Böden noch nicht wassergesättigt sind."

Für den Rems-Murr-Kreis bedeutet das: Vor allem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drohen vollgelaufenen Keller und überschwemmte Flächen.

Wie sieht es am Wochenende aus?

Am Wochenende kann mit deutlich angenehmeren Temperaturen um die 23 Grad gerechnet werden. Auch der Regen hört mit dem Start in den Samstag (20.08.) auf, es soll weitestgehend trocken bleiben. Es steht also ein trockenes Wochenende mit angenehmen Temperaturen an.