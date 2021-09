Es waren fünf Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter! Diese Flugzeuge, die auf ihrem Übungsflug auch in Hörweite des Rems-Murr-Kreises waren, sorgten für den heftigen Doppelknall am Dienstag, 21. September. Der Knall war rund um Winnenden, Schorndorf und sogar Backnang zu hören.

Wie das Luftfahrtamt der Bundeswehr mitteilt, flogen die Kampfjets innerhalb der „TRA Allgäu“, also in jenem Luftraum, der zeitweise für Übungsflüge der Bundeswehr reserviert ist. Dieser Luftraum zieht sich in