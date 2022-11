Rems-Murr-Kreis: Firmen blicken sorgenvoll in die Zukunft

Das Weihnachtsgeschäft dürfte nicht besonders gut laufen, fürchtet der Handel. Unternehmen stöhnen wegen der hohen Preise für Strom und Gas, die hohe Inflation lässt die Sorgenfalten tiefer werden. Findet sich auch irgendetwas Positives im neuesten Konjunkturbericht der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr? Durchaus: Als immerhin „noch zufriedenstellend“ beurteilen zahlreiche Unternehmen die aktuelle Lage. Ferner ist das Bild, welches die Umfrage zeichnet, nur als Ausschnitt zu betrachten: Die Ergebnisse fußen auf den Angaben von rund 100 Rems-Murr-Unternehmen, deren Einschätzungen in die jüngsten Erhebungen der IHK Region Stuttgart eingeflossen sind. Unternehmerinnen und Unternehmer haben die Fragen in der Zeit von 27. September bis 14. Oktober beantwortet.

„Ernsthafte wirtschaftliche Bedrohung“

Selbstredend leiden alle unter den hohen Energiepreisen. Seit längerem schon sind Lieferketten unterbrochen oder Bestellungen werden nur unvollständig und viel langsamer als sonst abgearbeitet. Rund um den Globus versetzen geopolitische Spannungen die Menschen in Sorge, die Inflation ist hoch: IHK-Bezirkskammerpräsident Claus Paal schreibt im Konjunkturbericht von einer „ernsthaften wirtschaftlichen Bedrohung“, der sich viele Betriebe ausgesetzt sehen. Unterm Strich verwundert es aus Paals Sicht nicht, dass der IHK-Konjunkturklimaindex im Vergleich zur Frühsommerumfrage 26 Punkte niedriger notiert.

Nur zwölf Prozent der Befragten rechnen mit Verbesserung

Dass sowohl Privatpersonen als auch Firmen mit Skepsis in die Zukunft blicken, ist klar. „Vor allem bei den bisherigen Stabilitätsankern wie der Industrie und der Baubranche sind die Erwartungen stark gedämpft“, heißt es in der Auswertung der IHK zum Konjunkturbericht: Nur rund zwölf Prozent der Befragten rechnen mit einer Verbesserung ihrer Geschäftslage, während 43 Prozent eine Verschlechterung erwarten. Zum Vergleich: Im Frühsommer hatte rund ein Fünftel der Befragten angegeben, in naher Zukunft mit einer schlechteren Geschäftslage zu rechnen. Vor allem der Handel blickt aus nachvollziehbaren Gründen pessimistisch auf die Vorweihnachtszeit. Die vergleichsweise hohe Inflation schwächt die Kaufkraft der Menschen; sie werden wohl dieses Jahr beim Geschenkekauf zurückhaltend bleiben.

Geschäfte mit Nordamerika dürften sich positiv entwickeln

Was die Exporterwartungen angeht, gibt es zumindest teilweise Erfreuliches zu berichten: Immer noch 44 Prozent der Befragten und damit ein fast genauso hoher Anteil wie noch im Frühsommer geht trotz aller Widrigkeiten von gleichbleibenden Exporten aus. Mit Blick auf Geschäfte mit Nordamerika rechnen die Betreffenden gar mit einem Anstieg. Der asiatische Markt wird stabil beurteilt. Die Exporte in alle anderen Weltregionen werden eher zurückgehen, so zumindest die Einschätzung der Unternehmen, die sich an der Umfrage der IHK beteiligt haben. Die stark exportorientierte Wirtschaft im Rems-Murr-Kreis hat es vor diesem Hintergrund mit „ungünstigen Voraussetzungen“ zu tun.

Wer traut sich in diesen unsicheren Zeiten zu investieren? Man verhält sich eher zurückhaltend, und „teilweise werden Investitionen momentan sogar komplett gestoppt“, heißt es in der Auswertung der IHK Rems-Murr. Zudem steigen die Zinsen, was die Finanzierung von Investitionen verteuert. „Allerdings wissen die Unternehmen, dass Neuinvestitionen und die rechtzeitige Investition in Ersatzbedarf notwendig sind, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben“, wird Markus Beier, Leitender Geschäftsführer der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr, in der Mitteilung zitiert. Laut Beier messen die Betriebe speziell Investitionen in Umweltschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen „trotz aller Schwierigkeiten einen hohen Stellenwert bei“.

Personal in Krisenzeiten möglichst halten

Branchenübergreifend beschreiben die Befragten die Energiekosten als das bedeutendste Geschäftsrisiko. Je nachdem, welche technische Ausstattung vorliegt, ob Verträge mit Energielieferanten ungünstig auslaufen oder ob für die Produktion sehr viel Energie nötig ist, stufen einige Unternehmen das Risiko sogar als sehr hoch und damit existenzgefährdend ein. Zugleich verschärft sich die Situation am Arbeitsmarkt aus Arbeitgebersicht: Fachkräfte sind je nach Branche nur sehr schwer oder gar nicht zu finden. „Unternehmen aller Branchen verbindet das Bemühen, vorhandenes Personal auch in Krisenzeiten nach Möglichkeit zu halten, was vielfach auch geling. Qualifizierte Neubesetzungen sind oftmals aber kaum möglich. Ein Beispiel dafür ist das Hotel- und Gaststättengewerbe, welches im Hinblick auf den Personalmangel immer noch schwer an den Folgen der Corona-Pandemie leidet,“ so Beier.