Rems-Murr-Kreis: Halloween-Umfrage unter Familien - Heidenspaß oder Albtraum?

Halloween nervt Erwachsene. Kinder finden's häufig aber super. Eine Umfrage unter Familien aus dem Rems-Murr-Kreis:

Kommerzialisiertes Schnorrer-Fest ohne geschichtlichen Bezug

"Ich feiere mit meinen Kindern kein Halloween und schalte auch die Klingel aus", bekennt ein Familienvater aus Weinstadt, der namentlich nicht genannt werden möchte (weil ihm ansonsten - so die Vermutung der Autorin - vielleicht saures drohen könne?) Aber nein, er sieht sich nicht als Spaßverderber. "All der Grusel und die Kostüme - sind sehr witzig." Aber ihn stört die kommerzialisierte Feier - in Europa und Deutschland ohne Bezug zum Hintergrund. "Was mich am meisten stört", schreibt er, "ist die heutige generationstypische Erwartungshaltung, für nichts etwas zu bekommen: Kinder, teilweise mit Eltern, ziehen um die Häuser, klingeln bei Wildfremden, halten die Beutel auf und erwarten, kostenlos Süßigkeiten geschenkt zu bekommen." Ein Liedchen singen, ein Gedicht aufsagen oder eine Gruselshow vorführen? Fehlanzeige. "Es geht einzig darum, wer wie viele Süßigkeiten abschnorren konnte."

Wir geben Süßigkeiten - mehr nicht

"Wir feiern nicht, da wir einfach selbst damit nicht aufgewachsen sind. Irgendwie können wir dem Ganzen gar nichts abgewinnen", schreibt Carina Mainka aus Berglen. "Für uns sind zu der Jahreszeit eher Sankt Martin und Laternenbasteln das Highlight." Aber: "Man kann sich Halloween mit kleinen Kindern kaum entziehen." Die Nachbarskinder ziehen jedes Jahr von Haus zu Haus und die Mutter kauft daher gerne ein paar Süßigkeiten. Die Kinder der Familie im Alter von 1,5 und fünf Jahren seien dann eben zu Hause und öffneten die Tür.

Nachhaltige Bonbon-Verwertung

Familie Mayerlen wohnt in Winnenden-Bürg, wo bereits seit vielen Jahren viele Kinder von Haus zu Haus laufen. Obwohl Peter und Andrea Mayerlen Halloween als "importierten Spaß" empfinden und deswegen auch keine Party zu Hause organisieren oder gar das eigene Haus gruselig schmücken, verweigern sie ihren und den Nachbarskindern den Halloween-Spaß nicht.

Als ihre Kinder noch im Grundschulalter und im Kindergarten waren, zog die Familie gemeinsam verkleidet durch die Straßen. Mittlerweile seien die Kinder aber bereits zwölf und 14 Jahre alt und gingen "natürlich ohne Eltern, aber immer in Gruppen". Extra Süßigkeiten kauft die Familie für Halloween selten. "Meistens verwenden wir die übers Jahr angesammelten Bonbons, die noch nicht genascht wurden – so gesehen trägt Halloween sogar zur Nachhaltigkeit bei ..."

Die Riesenparty auf dem Campingplatz

Ralf Müller aus Waiblingen, Vater zweier Söhne, schwärmt von einer großen Halloween-Party, die er mit seiner Familie vor zwei Jahren auf einem Campingplatz bei Radolfzell am Bodensee erlebt habe. "Das war ein supercooles Event für die Kinder." Der ganze Campingplatz sei geschmückt gewesen und alle waren verkleidet und hätten Süßigkeiten mitgebracht. Das sei "superlustig" gewesen.

Ansonsten veranstalte die Familie zu Hause zwar keine eigene Party, höhle aber einen Kürbis aus und stelle ihn mit einer brennenden Kerze vor die Tür. Der kleine Sohn wolle auch jedes Jahr unbedingt losziehen, um Süßigkeiten zu sammeln, beim größeren mit bereits zwölf Jahren ließe die Begeisterung inzwischen etwas nach. Aber: "Wir kaufen Süßigkeiten und bei uns wird geklingelt. Und meist ziehen wir gemeinsam mit einer anderen Familie auch selbst durch die Straßen und klingeln", berichtet Ralf Müller. Anschließend würden schüsselweise Süßigkeiten daheim ausgebreitet und in den Folgetagen verzehrt.