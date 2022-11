Rems-Murr-Kreis: Heiz-Kosten sparen – Tipps zum richtigen Umgang im Winter

Dieses Jahr dürften die allermeisten das Heizen länger hinausgeschoben haben als sonst, doch so langsam wird’s dann doch zu kalt. Wie heizt man richtig, also möglichst energie- und damit kostensparend?

Vorneweg der wichtigste Tipp: Ruhe bewahren. Wer erwägt, eine alte, ineffiziente Heizungsanlage auszutauschen, muss Wartezeit einplanen. Handwerksbetriebe sind ausgebucht. Ob und wann bestelltes Material wirklich eintrifft, weiß man nicht. Wärmepumpen eignen sich längst nicht überall, sie sind auf keinen Fall kurzfristig beschaffbar. „Neu eingebaute Heizsysteme auszureißen, weil diese mit Gas heizen, ist energie- und geldtechnisch unvernünftig – unabhängig davon, wie die Situation am Gasmarkt aussieht“, heißt es in einer Info der Stadtwerke Waiblingen, und weiter: Sofern „Ihnen bei Angeboten das Blaue vom Himmel versprochen wird, sollten Sie stutzig werden und sich bei unabhängiger Stelle informieren.“ Innungsbetriebe sind die richtige Anlaufstelle. Doch man muss warten können – und kann derweil sofort selbst Energiesparendes in die Wege leiten:

Es wird in der kalten Wohnung nicht schneller warm, wenn man gleich auf 5 dreht – aber es wird am Ende bei Stufe 5 natürlich viel wärmer. Es gelten folgende Richtwerte: Stufe 3 entspricht 20 Grad, Stufe 5 bereits 28. In weniger genutzten Räumen reichen laut Verbraucherzentrale 16 Grad. Allerdings sollte es niedriger nicht werden, „sonst droht Schimmel“.

Gute Dienste leisten programmierbare Thermostate, darauf wies jüngst Energieberater Josef Broll bei der Immo-Messe des Zeitungsverlags Waiblingen hin: Man kann einstellen, zu welchen Zeiten man welche Temperatur in welchem Raum haben will. Die Anlage heizt frühmorgens hoch, damit man zum Frühstück eine warme Küche vorfindet, regelt dann runter und sorgt abends wieder für ein wohliges Raumklima – all das lässt sich einstellen, wie’s individuell passt. Die noch modernere Variante: Heizungsregulierung per Handy-App in Smart-Home-Systemen.

In einer Mietwohnung darf man selbst die Thermostate austauschen, informiert die Verbraucherzentrale: „Bewahren Sie aber die alten Thermostate unbedingt auf, damit Sie beim Auszug den Ursprungszustand der Wohnung wiederherstellen können.“

Heizungsrohre dämmen

Heizungsrohre gehören gedämmt, auch das ein Tipp von Josef Broll. Zu viel Wärme geht sonst schon auf dem Weg vom Keller ins Haus verloren. Wie man ganz einfach selbst die Rohre dämmen kann, erklärt die Verbraucherzentrale in einem Video auf Youtube, Titel: „Do it yourself: Heizungsrohre dämmen“. Die Zutaten, etwa Rohrisolierungen aus Kunststoff und Isolierband, gibt’s im Baumarkt.

Heizkörper entlüften: Gluckergeräusche sind ein Hinweis darauf, dass sich Luft im System befindet, wodurch die Anlage mehr Energie verbraucht. Mit einem Entlüfterschlüssel lässt sich das Problem schnell beheben.

Richtig lüften: Im Winter reichen laut Verbraucherzentrale drei bis fünf Minuten Stoßlüften – je mehr Personen in einem Haushalt leben und je aktiver sie sind, desto häufiger am Tag. Ist den ganzen Tag niemand zu Hause, zumindest einmal morgens und einmal abends durchlüften, so der Rat. Danach die Fenster wieder schließen. Dauerlüften lässt die Wände zu sehr abkühlen, so dass es dann viel länger dauert, wieder ein angenehm warmes Raumklima zu erreichen. Aus demselben Grund rät die Verbraucherzentrale davon ab, tagsüber die Fenster im Winter gekippt zu lassen.

Heizkörper regelmäßig abstauben, Möbel nicht zu dicht dranstellen und keine bodenlangen Vorhänge über die Heizkörper hängen lassen: Das alles hilft, damit sich die Wärme gleichmäßiger im Raum verteilen kann.

Heizkörpernischen dämmen, dazu rät die Verbraucherzentrale. Besonders in Gebäuden aus den 60er und 70er Jahren sind diese nicht gedämmten Nischen an den Außenwänden noch häufig anzutreffen. Hochleistungsdämmstoffe wie Polyurethanplatten oder Aerogelmatten leisten gute Dienste.

Ob Fenster dicht sind, lässt sich mittels eines Tests überprüfen: Ein Blatt Papier zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel einklemmen. Lässt sich das Papier bei geschlossenem Fenster nicht herausziehen – ist alles gut. Falls der Papiertest anderes ergibt, hilft es meist schon, Dichtungen zu erneuern oder Fensterflügel zu justieren.

Das Folgende bleibt Fachleuten vorbehalten:

Hydraulischer Abgleich: Sofern Heizungspumpe, Leitungen und Heizkörper nicht – mehr – optimal aufeinander abgestimmt sind, geht unnötig Wärme verloren und die Pumpe verbraucht zu viel Strom.

Heizkurve einstellen: Was es mit der Steilheit der Heizkurve auf sich hat, erklärte jüngst Energieberater Uwe Gerstenberg in Schorndorf. Es geht um den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur der Heizungsanlage. Mit wie viel Power die Heizung starten soll, wenn’s draußen stürmt und schneit, hängt freilich von einer Reihe von Faktoren ab, ganz entscheidend davon, wie gut oder schlecht ein Haus gedämmt ist.

Heizungspumpe checken: Lohnt ein Austausch? Neue, hocheffiziente Heizungspumpen helfen beim Sparen.

Die Stadtwerke Waiblingen raten ferner:

Je neuer und besser isoliert ein Haus ist, desto mehr lohne sich eine Wärmepumpe. Doch „bei älteren Häusern verschleudern Sie damit eher Strom und Geld. Ein geschulter Berater hilft Ihnen, die richtigen Ansätze zu finden und umzusetzen.“

Viele kleine Maßnahmen haben zusammen schon eine enorme Wirkung. Sie müssen, so die Stadtwerke weiter, „also nicht die Raumtemperatur auf unter 19˚C senken – das ist ungesund und es kann sich leichter Schimmel bilden.“

Aufgrund der angespannten Gas-Versorgungssituation liegt für viele die Anschaffung etwa eines Heizlüfters nahe. Werden zu viele dieser Geräte gleichzeitig genutzt, könne es aber zu Auswirkungen auf die Stabilität des Stromnetzes kommen, warnen die Stadtwerke: „Zudem stellt die alternative Heizmethode in keinem Fall eine finanzielle Erleichterung dar. Eine Kilowattstunde Strom ist einiges teurer als eine Kilowattstunde Gas. Heizen mit Strom rentiert sich also nicht.“