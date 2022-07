Rems-Murr-Kreis: Hitze, Regen, Gewitter – was das Wetter am Wochenende bringen könnte

Nach dem Gewitter von Mittwoch (20.07.) auf Donnerstagnacht (21.07.), soll es schon am Wochenende wieder heißer werden. Nicht ganz so heiß wie die letzten Tage, aber die Temperaturen klettern zeitweise auf bis zu 32 Grad. Am Samstag darf man sich aber auch auf eine kleine Abkühlung in Form von Regen freuen. Im Großen und Ganzen wird es aber ein sonniges Wochenende im Rems-Murr-Kreis.

Regen und Sturm am Samstag möglich

Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt. "Am Freitag (22.07.) dürfen wir uns auf einen freundlichen Tag mit viel Sonne und nur geringer Bewölkung freuen", so ein Sprecher des DWD. Es soll trocken bleiben. In der Nacht zum Samstag (23.07.) soll es dann aber regnen und vereinzelt auch gewittern. Starkregen, Hagel und Sturmböen sind ebenfalls möglich.

"Der Samstag wird wolkig. Vor allem in der Südhälfte von Baden-Württemberg sind immer mal wieder Schauer möglich." Im Verlauf des späten Nachmittags und Abends soll die Niederschlagshäufigkeit aber deutlich abnehmen und die Sonne zeigt sich. Die Temperaturen erreichen 29 Grad. Die Tierstwerte in der Nacht zum Sonntag liegen bei 14 bis 16 Grad.

Bis zu 32 Grad am Sonntag

Am Sonntag (24.07.) ist es dann aber auch schon wieder vorbei mit dem Regen. Dann wird es noch einmal sehr sonnig bei Temperaturen zwischen 30 und 32 Grad. Auch laut aktuellen Wettervorhersagen (Stand 21.07., 16 Uhr) auf Internetportalen wie "Wetter Online" oder "wetter.com" soll es im Rems-Murr-Kreis bis zu 32 Grad warm werden.