Rems-Murr-Kreis in Geldnot – wer bekommt dennoch Unterstützung? Der Überblick

Der Rems-Murr-Kreis muss sparen – das zeigen traurig deutlich die aktuellen Haushaltsverhandlungen. Wen trifft’s? Wer kommt ungestreift davon? Ein Überblick.

Kreisrätinnen und Kreisräte sind manchmal zu bedauern. Sie werden am 12. Dezember zwar einen riesigen Haushalt mit einem Volumen von mehr als einer halben Milliarde Euro beschließen. Doch wirklich Einfluss auf Einnahmen und Ausgaben haben sie nur bei einem Bruchteil davon. Vor allem im Sozialetat sind die Handlungsspielräume gering. Die Weichen werden von Bund und Land gestellt, die Kreisräte können die multimillionenschweren Posten wie die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Jobcenter oder Asyl nur durchwinken.

Doch es gibt ein paar wenige Spielräume, bei denen die Kreisrätinnen und Kreisräte Akzente setzen können. Mit diesen Anträgen hat sich der Sozialausschuss befasst.

Pro Familia: Förderung nur befristet

Beratung für Frauen und Männer bei sexualisierter Gewalt: Seit 2014 unterstützt der Rems-Murr-Kreis das Beratungsangebot von Pro Familia Waiblingen unter dem Namen „Flügel“, zuletzt mit einem Zuschuss von 32.500 Euro jährlich. Es ist die einzige Fachberatungsstelle im Rems-Murr-Kreis für erwachsene Opfer sexualisierter Gewalt. Das Landratsamt befürwortet den Förderantrag, allerdings nicht unbefristet, wie von Pro Familia gewünscht, sondern erneut nur auf drei Jahre – mit Verweis auf die „unsichere Haushaltslage“.

Sozialpsychiatrischer Dienst: Zuschuss wird erhöht

Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet psychisch Erkrankten und ihren Angehörigen Einzelbetreuung, Beratungsgespräche und Gruppenaktivitäten an. Wegen der Tarifabschlüsse und der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst hat der Dienst um einen höheren Zuschuss gebeten. Bei der beantragten Förderung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe im Sinne des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes, so das Landratsamt. Der Kreis erhöhte den Zuschuss um rund 18.500 Euro auf 253.000 Euro.

Für Hilfe bei häuslicher Gewalt gibt es mehr Geld

Häusliche Gewalt: Seit dem Jahr 2006 bietet die Sozialberatung Stuttgart im Rems-Murr-Kreis ein zweigliedriges Interventionskonzept in Fällen von häuslicher Gewalt an. Die Kombination aus Beratung und Training hat zum Ziel, das Verhalten gewalttätiger Männer und Frauen nachhaltig zu verändern. Nach anfänglicher Projektfinanzierung aus Spendenmitteln wurde die Täterberatung im Jahr 2009 in eine Regelfinanzierung überführt. Die Personalkosten steigen. Der Zuschuss wird um etwa 10.000 Euro auf 100.000 Euro erhöht.

Erlacher Höhe bekommt wohl mehr

Die Anlaufstelle für wohnungslose Menschen ist die diakonische Einrichtung Erlacher Höhe im Norden des Rems-Murr-Kreises. Für ihre Fachberatungsstelle hat die Erlacher Höhe eine Erhöhung des Zuschusses auf 233.000 Euro beantragt. Auch dieser Wunsch wird wohl in Erfüllung gehen.

Trauma-Therapie für Geflüchtete: Kreis gibt Geld

Psychotherapie für Geflüchtete: Viele geflüchtete Menschen sind von Krieg, Verfolgung und Flucht schwer traumatisiert. Sie brauchen Hilfe. So wie die 32 Asylbewerber aus dem Rems-Murr-Kreis, denen das Zentrum PBV Stuttgart in diesem Jahr geholfen hat. Es ist auf die psychosoziale Beratung und Begleitung spezialisiert sowie auf die ambulante, klinische Behandlung von Menschen, die politisch verfolgt und vertrieben worden sind. „Nach wie vor gibt es kreisweit eine hohe Anzahl an psychisch instabilen Geflüchteten in den Flüchtlingsunterkünften von Kreis und Kommunen sowie eine steigende Zahl kriegstraumatisierter Geflüchteter aus der Ukraine“, befürwortet das Landratsamt einen Zuschuss. Zudem steige die Tendenz zur Selbstgefährdung in der kreisweiten Flüchtlingsunterbringung signifikant, „meist verursacht durch fehlende Traumata-Behandlung“. PBV Stuttgart leiste einen wertvollen Beitrag. Der Zuschuss beträgt 34.000 Euro.

Debatte um Hilfe für die Tafelläden im Kreis

Die CDU-Fraktion wollte die acht Tafelläden im Rems-Murr-Kreis, die derzeit mit den gestiegenen Kosten für Energie und Kraftstoffe kämpfen, mit rund 8000 Euro unterstützen, indem der Kreis ihnen die Abfallgebühren erlässt. Eine gute Idee, befand die Kreisverwaltung. Doch leider unmöglich, aus rechtlichen Gründen. Lösung: Spenden der Rems-Murr-Stiftung an die acht Tafeln in Höhe von jeweils 500 Euro.

Die Gruppe Die Linke/ÖDP ging mit ihrem Antrag für die acht Tafeln über die 8000-Euro-Spende weit hinaus. Sie beantragte ein Entlastungs- und Förderprogramm in Höhe von 80.000 Euro jährlich. Wichtig sei, die Tafeln jetzt schnell und unbürokratisch wegen der ansteigenden Energiepreise zu unterstützen. „Auf der einen Seite haben sich in den vergangenen Monaten viele Geflüchtete aus der Ukraine bei den Tafeln als Kunden angemeldet. Andererseits kommen durch die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten weitere Menschen als Neukunden hinzu“, hieß es in dem Antrag von Linke/ÖDP.

Mit Verweis auf die Spende der Rems-Murr-Stiftung empfiehlt Landrat Richard Sigel die Ablehnung. Begründung: Der Antrag fordere eine Freiwilligkeitsleistung vom Landkreis „ohne fundierte Berechnungsgrundlage“.