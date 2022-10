Rems-Murr-Kreis: Keine Extras mehr für Geflüchtete aus der Ukraine?

Rolle rückwärts in der Flüchtlingspolitik? Hat die Bundesregierung Mist gemacht? Die fünf Oberbürgermeister mitsamt der einen Oberbürgermeisterin aus dem Rems-Murr-Kreis wollen, dass zumindest eine Entscheidung „zeitnah“ korrigiert werde: Ukrainerinnen und Ukrainer sollen – wie andere Geflüchtete – rechtlich gesehen als Asylbewerber hier leben. Mit allen Hilfen, die es gibt. Und mit allen Einschränkungen.

Der rechtliche Status der Geflüchteten: Im Frühsommer plötzlich ein anderer

Es ging damals hopplahopp und forderte alle Beteiligen über die Maßen – die aus der Ukraine Geflüchteten genauso wie die bei der Agentur für Arbeit Tätigen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt. Kurzfristigst hatten Bundesregierung und Länder beschlossen, den Menschen aus der Ukraine Gutes zu tun und ihnen ab 1. Juni einen anderen Status zu gönnen. Auf Amtsdeutsch heißt das „Rechtskreiswechsel“. In diesem Zusammenhang sollten sie nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt werden, sondern entsprechend den Vorgaben des 2. Sozialgesetzbuchs. Das bedeutete: Die Geflüchteten bekamen ihr Geld ab 1. Juni vom Jobcenter und in Höhe von Hartz-IV-Zahlungen – was mehr ist als das Asylbewerbergeld. Der Bundesrat begrüßte diese Entscheidung. In Sachen Aufenthaltswahl, Wohnen und Arbeiten waren die Ukrainerinnen und Ukrainer von Anfang an anders gestellt als Menschen, die aus anderen Ländern kommen und Schutz in Deutschland suchen.

Der Brandbrief der Oberbürgermeister: Kritik an „politischer Fehlentscheidung“

In ihrem Brandbrief vom 29. September forderte Gabriele Zull, Oberbürgermeisterin von Fellbach, im Namen auch der fünf anderen Stadtoberhäupter der Großen Kreisstädte, diese Maßnahme wieder rückgängig zu machen. Und zwar für jene Menschen, die zukünftig aus der Ukraine zu uns fliehen. Die OBs formulierten auffallend deutlich. Sie schrieben von einer „politischen Fehlentscheidung“. Und: „Eine Unterteilung geflüchteter Menschen infolge des Rechtskreiswechsels für Menschen aus der Ukraine in Flüchtlinge ‘erster und zweiter Klasse’ durch den Bund lehnen wir ab.“

Doch warum wollen die sechs OBs die Wohltat streichen? Warum nicht eher auch andere in den Genuss von mehr Geld und größerer Freiheit kommen lassen?

„Die Grenzen der staatlichen und gesellschaftlichen Leistungsfähigkeit sind erreicht“, schreibt im Namen aller Maximilian Friedrich, Oberbürgermeister in Backnang, in seinen Erläuterungen. Er schreibt – selbstverständlich – stets vollkommen politisch korrekt und ohne jede Polemik, dem geschuldet aber halt auch ein bisschen unverständlich. Seine Statements würde der Mensch auf der Straße in etwa so formulieren:

1. „Die absolute Anzahl der Menschen, die durch die Kommunen aufzunehmen sind, ist deutlich zu hoch.“

Flüchtlingsunterkünfte platzen aus allen Nähten, längst müssen schon wieder Sporthallen belegt werden. Ihren eigentlichen Zweck können sie nicht mehr erfüllen. Bezahlbare Wohnungen findet niemand mehr, um Kitaplätze kämpfen schon die Hiesigen und auch in den Schulen wird es eng. Und die Ärzte schaffen den Ansturm auf ihre Praxen auch nicht mehr. Nicht selten bilden sich Warteschlangen bis auf die Straße hinaus. Die Rathäuser kommen den Menschenmengen nicht mehr hinterher und haben kein Geld mehr zur Verfügung.

2. „Dass hier Unfrieden droht, wenn für geflüchtete Menschen beispielsweise die Heizkosten in den Unterkünften übernommen werden, liegt auf der Hand.“

Da die heimische Bevölkerung durch diese Zustände ebenfalls nicht mehr zu dem kommt, was sie braucht und will, gibt’s Ärger. Vor allem auch wegen des Geldes: Die eigene Wohnung wird weniger geheizt, weil das Gas so teuer ist, aber in den Sporthallen, in denen die Kinder ihren Vereinssport nicht mehr treiben können, sitzen die Geflüchteten schön warm. Und das auf Kosten der Gemeinde, also aller.

3. „Freizügigkeit für geflüchtete Menschen, die bereits in anderen EU-Staaten registriert sind – Kontrolle von Leistungsmissbrauch wird dadurch erschwert.“

Mit der Wandlung des Status hat die Bundesregierung „Fehlanreize“ geschaffen, sind sich die OBs sicher. Hauptsächlich geht’s bei dieser Einschätzung ums Geld. Es soll ja Betrüger geben, die sowohl im einen als auch im anderen Land Geld bekommen. Zum anderen ist die Höhe der monatlichen Unterstützung in Deutschland schon verlockend. Hartz IV ist mehr als Asylbewerbergeld. Und wenn zum 1. Januar das Bürgergeld kommt, wird’s noch mal mehr. Da kann man schon kommen wollen.

4. „Fluchtursachen sollten stets einen humanitären Hintergrund haben, keinen monetären.“

Wenn die Zahlungen wieder dem Asylbewerberleistungsgesetz entsprechen, könnte es zu unguten Situationen kommen. Denn die, die angesichts des grausamen Winters, der auf sie zukommt, hier ankommen, stellen dann fest, dass die, die früher dran waren, viel mehr bekommen und viel mehr dürfen. Doch das ist den Umständen nicht angemessen. Wer zu uns kommt, soll das nur tun, weil’s daheim unerträglich schlimm ist. Und nicht, weil’s bei uns über alle Maßen toll ist.

5. „Es ist die Aufgabe des Staates, sich zu seiner humanitären Verantwortung zu bekennen, ohne dabei für einzelne Gruppen finanzielle Besserstellungen festzulegen.“ Und: „Der Vorschlag zur Änderung des Rechtskreiswechsels würde eine Gleichbehandlung in allen Bereichen bedeuten.“

Da weist Friedrich auf einen Punkt, der schon arges Magengrimmen bei den verschiedensten Menschen verursacht hat – bei jenen, die Geflüchteten helfen und bei Geflüchteten selbst. Warum soll es den Menschen, die wegen des Kriegs in der Ukraine geflohen sind, hier viel besser gehen, als jenen, die zum Beispiel wegen des Kriegs in Syrien oder Afghanistan geflohen sind? Und es geht nicht nur ums Geld. Es geht auch um die Dauer der Aufenthaltserlaubnis, um die Möglichkeit zu arbeiten, um die freie Wohnortwahl. Die Ukrainer dürfen nämlich bleiben, wo sie wollen, und auch sofort einen Job annehmen.

6. "Es bedarf dringend eines europäischen Verteilmechanismus. Anreize, ‘durch die Hintertür’ weiterzureisen, wenn man bereits in einem anderen Land in Sicherheit ist, verkennen die alltägliche Realität vor Ort.“

Warum sagt die Politik nicht einfach, dass diese Frei- und Großzügigkeit, die den Ukrainern gegönnt wird, jetzt allen Flüchtlingen aus allen Ländern zuteil wird? Weil, wenn in Deutschland für alle die große und gut gepolsterte Freiheit winkt, auch alle herkommen. Doch tatsächlich ist es schon jetzt nicht mehr schön für die, die kommen. Und wenn’s noch mehr werden, wird’s schrecklich.