Rems-Murr-Kreis: Mülltonne wurde wetterbedingt nicht geleert? Das können Sie tun

Der Wintereinbruch im Rems-Murr-Kreis hat auch Auswirkungen auf die Müllabfuhr. Wie die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) mitteilt, konnten aufgrund des Wetters Mülltonnen teilweise nicht oder nicht vollständig geleert werden. Eine Nachleerung sei nicht möglich. Stattdessen erklärt die AWRM, was Sie tun können, wenn auch Ihre Tonne nicht geleert wurde.

Was tun, wenn die Tonne nicht geleert werden konnte?

Demnach können Betroffene, deren Rest- oder Biomülltonnen nicht geleert wurden, bei der nächsten regulären Abfuhr neben den Mülltonnen zusätzliche Müllsacke bereitstellen. "Restmüll kann in handelsübliche Plastiksäcke, Biomüll in Papiertüten oder Kartons gefüllt werden", heißt es in der Mitteilung.

Biomüll friert zum Teil in der Tonne fest

Diese Regelung gilt laut der AWRM auch, wenn Abfälle in den Tonnen festgefroren waren. Das könne gerade bei feuchten Bioabfällen vorkommen. Die AWRM erklärt weiter: "Auch bei Minusgraden sind die Mitarbeitenden der Entsorgungsunternehmen bemüht, den Biomüll ins Müllfahrzeug zu bringen". Manchmal löse sich zum Beispiel durch mehrmaliges Anschlagen an der Schüttung festgefrorener Biomüll von der Tonne. Das sei aber auch nur bedingt möglih, weil die Gefahr bestehe, dass die Tonne beschädigt wird.

Die AWRM bittet für die Situation um Verständnis. Wer noch offene Fragen hat, kann sich unter der Telefonnummer 07151 / 501 – 95 35 oder per E-Mail an info@awrm.de bei der Abfallberatung melden.