Rems-Murr-Kreis: Missliche Lage an den Berufsschulen

Die Vorboten des Fachkräftemangels sind mehr als deutlich. Immer weniger junge Menschen beginnen eine Ausbildung im Handwerk – und viele brechen ihre Lehre vorzeitig ab. Im Schuljahr 2022/23 knickte die Zahl der Schüler im Dualen System um fast 400 ein. In Zukunft werden gut ausgebildete Bäcker und Metzger, gelernte Maler und Lackierer oder auch die dringend benötigten Installateure von Solaranlagen und Heizungen schmerzlich vermisst werden.

Vier Punkte, bei denen es kriselt: Die beruflichen Schulen kämpfen

Weniger Azubis sind nicht das einzige Problem, mit dem sich die acht Berufsschulen im Rems-Murr-Kreis derzeit herumschlagen. Dr. Isolde Fleuchaus, Leiterin der Gewerblichen Schule Backnang, legte stellvertretend für ihre sieben Kollegen der Kreisberufsschulen im Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss des Kreistages die missliche Lage an den beruflichen Schulen dar.

Schülerzahlen: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den acht Berufsschulen fiel erstmals nach Jahrzehnten unter die 10 000er-Marke. Doch verschob sich das Verhältnis von Voll- zu Teilzeitschüler weiter. Zu den Teilzeitschülern gehören insbesondere Azubis im Dualen System, von denen in diesem Schuljahr 400 weniger gezählt werden (5662). Fleuchaus’ Hoffnung ist, dass nach Corona der Übergang Schule-Beruf wieder besser klappt, wieder mehr junge Leute Ausbildungsverträge abschließen können und einen Beruf lernen. Aus allen Nähten platzen hingegen die VABO-Klassen für junge Flüchtlinge ab 15 Jahren. VABO steht für „Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen“. Dazu unten mehr.

Corona und die Folgen: Die Schulen leiden an Long Covid, was aus Sicht von Isolde Fleuchaus an zwei Punkten deutlich wird. Zum einen klaffen die Leistungen der Schüler weiter auseinander, zum anderen leiden immer mehr junge Leute unter psychischen Problemen. „Sie benötigen dringend Unterstützung", appellierte Isolde Fleuchaus an die Kreisrätinnen und Kreisräte, mehr Sozialarbeiter und Psychologen an die Schulen zu schicken. Obendrein schlägt Covid nach wie vor auch auf die Unterrichtsversorgung durch, weil Lehrer wegen einer Corona-Infektion ausfallen.

Lehrermangel: Dass an beruflichen Schulen Mathe-, Physik- oder Techniklehrer knapp sind, ist nicht neu. Mittlerweile fehlt jedoch quer über alle Fächer der Nachwuchs. Auch Deutschlehrer werden gesucht. An der Gewerblichen Schule in Backnang waren zum Schuljahresbeginn acht Stellen vakant. Davon konnte Isolde Fleuchaus gerade mal zwei besetzen. Doch sie hatte auch nur die Wahl unter vier Bewerbern, darunter keinen aus den Mangelfächern Mathematik oder Physik. Nicht allzu viel verspricht sich die Schulleiterin von den hochgelobten Quereinsteigern. Von vier Anwärtern blieben zwei übrig.

Integration: ohne Arbeit und Ausbildung keine Integration. So einfach ist die gesellschaftliche Gleichung, wenn es um junge Geflüchtete geht. Die Integrationsleistung der beruflichen Schule ist riesig. Rund 450 junge Leute im Alter von 15 bis 22 Jahren besuchen derzeit eine der 21 Klassen im „Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen". Isolde Fleuchaus betonte jedoch: „Wir sind voll!" Die Schulen bräuchten dringend mehr Personal und mehr Räume. Weshalb keine neuen Schüler aufgenommen werden könnten, obwohl der Bedarf vorhanden sei. Wie groß der ist, darüber kann angesichts der hohen Zahl von jugendlichen Geflüchteten nur spekuliert werden. Ein kleiner Teil der rund 400 VABO-Schüler hat im Anschluss sofort eine Ausbildung begonnen (fünf Prozent). Ein etwas größerer Teil (18 Prozent) wechselte in den Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung dual (Avdual), an dem derzeit 367 (Vorjahr 344) junge Leute – überwiegend mit Migrationshintergrund – teilnehmen und ihnen den Einstieg in eine Ausbildung ermöglichen soll. Nach dem letzten Schuljahr hat immerhin einer von drei Teilnehmenden (36 Prozent) dies geschafft, während 40 Prozent auf eine weiterführende Schule wechselten.

Das sechsjährige berufliche Gymnasium, das Schüler ab Klasse acht besuchen könnten, ist vom Tisch. Ebenso aber auch eine gymnasiale Oberstufe an den Gemeinschaftsschulen, die nahtlos an die Mittlere Reife anschließt, stellte Benjamin Wahl, Leiter des Kreisschulamtes, im Ausschuss klar. Wer nach der Mittleren Reife das Abitur anstrebt, für den stehen die Beruflichen Gymnasien mit ihren Schwerpunkten Wirtschaft, Technik und Soziales offen. In diesem Schuljahr haben jedoch 100 Schüler weniger auf die Rems-Murr-Gymnasien gewechselt.

Eine gute Nachricht: Der erste Jahrgang der neuen Pflegeausbildung ist fast fertig

Bei alle Schwierigkeiten an den Schulen vergaß Isolde Fleuchaus die guten Nachrichten nicht. So gehe jetzt der erste Jahrgang der neuen generalistischen Pflegeausbildung in die Abschlussprüfungen an der Maria-Merian-Schule in Waiblingen. Vollzählig, wie Fleuchaus betonte. Nachgedacht werde an den beruflichen Schulen an kooperative Studienmodelle, in denen junge Leute eine verkürzte Ausbildung machen und ein Studium mit Bachelor-Abschluss. Um den Fachkräftemangel an Kindertageseinrichtungen zu mildern, hat der Kreis einen Antrag gestellt, sozialpädagogische Assistenten auszubilden. Im Blick sind Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die umsatteln wollen.